薑餅人食譜｜做法簡易1小時內完成、3成功秘訣+薑餅人來源

薑餅人（英文：Gingerbread Man），只有每年的聖誕節才出現，為什麼這片餅乾會變成人形？為什麼是「他」而不是「她」？原來始於一個「女王密令」！薑餅人的成分除了薑，當初還有麵包糠，做法又如何？



薑餅人食譜

食譜 薑餅人 材料 麵粉300克、薑粉1.5湯匙、肉桂粉1茶匙（隨喜）、豆蔻粉少許（隨喜）、泡打粉1/2茶匙、鹽1/4茶匙、牛油100克、黑糖70克、糖漿40克、牛奶70毫升、雞蛋1隻 做法 1. 牛油置室溫待軟化，加入糖，以電動攪拌器拂勻。 2. 加入雞蛋、糖漿、牛奶打勻。 3. 麵粉、薑粉、肉桂粉、豆蔻粉、泡打粉和鹽拌勻，過篩。 4. 分數次加入奶漿內拌勻，搓成麵糰，放入雪櫃冷藏半小時至挺身。 5. 麵糰取出後，以擀麵杖輾平至約1厘米厚。 6. 以模具壓出多個薑餅人形狀，放上焗盤。 7. 餘下的麵糰搓勻再輾平，重複以上步驟至完成所有麵糰。 8. 放入已預熱攝氏180焗爐焗約15分鐘，待涼後，以朱古力筆畫上眼睛等圖案。

薑餅人不失敗秘訣

1.薑粉可用生薑磨汁代替。

2.用朱古力筆代替調製糖霜畫圖案較方便，但朱古力易凝固，需以熱水坐溶。

3.薑餅人模具有不同大小，可按個人喜好選擇並微調入焗爐時間。

薑餅人由來｜薑餅為軍隊驅寒？

薑餅據說起源於古希臘和埃及人，11世紀時期經十字軍帶到英國，發現薑有助驅寒，為了讓軍隊抵禦風雪襲擊，便在食物中加添了薑，由於薑在那年代是一種非常昂貴的香料，只有在每年重要的日子聖誕節才會使用。

第一個薑餅的英文食譜則在1390年出現。傳統的薑餅製法，是以蜂蜜、薑和麵包糠（breadcrumbs）等製作而成，後來為了迎合人們的口味而變成曲奇的口感。但好端端一塊餅一個包，為什麼會變成人形？

(VCG)

薑餅人由來｜女王盛宴 政要／追求者化作薑餅造型

據內布拉斯加州林肯大學中世紀研究項目總監、《伊麗莎白一世》作者卡羅爾萊文（Carole Levin）稱，16世紀伊莉莎白一世女王統治時期，她的皇室御宴以精緻美食享負盛名，除了各類城堡、小鳥等造型的杏仁蛋白，薑餅，也是其中之一，這時麵包糠已由麵粉取替，也加入了雞蛋和甜味劑等。她還舉行一個盛宴，以她喜歡的政要人物及其追求者作為薑餅的造型自娛，一口一口的把「他們」吃掉，薑餅人的雛型，就在滿足女王的歡愉下誕生。後來更演變成未婚女子吃了男士造型的薑餅人，便能早日找到心上人。

按圖看為何薑餅人，還是性、愛象徵？

薑餅人由來｜薑餅人愛情象徵 歡愉前享用

《Sweet Invention：A History of Dessert》作者Michael Krondl指古羅馬人愛在狂歡之前進食薑餅，以此刺激性慾，因為薑餅有暖和身體的作用，故在冬天節日中特別受歡迎，亦因此成了愛情象徵，只要讓你喜歡的人吃掉你親手製的薑餅人，他便會從此愛上你。

童話薑餅屋 破健力士紀錄大全

19世紀初德國格林兄弟的《格林童話》，出現了薑餅屋，講述主角摔倒在森林深處的房子裏，享用以麵包和糖裝飾的屋子。自此生薑蛋糕便在德國流行起來。而童話故事中，還有Gingerbread man。

《Gingerbread man》講述一對老夫婦於聖誕節時炮製薑餅人，他們為薑餅人裝飾着眼睛、嘴巴和鈕釦，正當於上第3顆鈕釦時，薑餅人竟跳下桌子在逃跑，追也追不了，薑餅人還邊跑哼：「Run, run, as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man。（我要跑呀跑，而且跑的很快，你捉不到我，因為我是薑餅人。）」最後卻因誤信了狐狸會幫他逃掉，被狐狸吃掉。

(VCG)

按圖看最大薑餅屋......

資料來源：Time、Daily Mail Online、PBS Food、the spruce、食力

