高纖食物｜含益生元10高纖食物 護腸道增飽足感！燕麥第2 牛蒡尾2

想要一個好身材但卻經常控制不了食慾嗎？在減重的過程中，大家常認為克服對高熱量食物的渴望是關鍵，但這並不僅僅取決於意志力，一篇發表在英國醫學期刊（BMJ）研究發現，益生質的補充可能成為一個關鍵因素，能夠影響腸道細菌組成、大腦中的獎勵訊號，以及相關的食物決策。



益生元是什麼？

益生「質」(prebiotics) 又稱益生元，它和益生菌不一樣！是人體無法消化的膳食纖維（如菊糖、果寡糖、半乳寡糖等），這些物質是體內好菌最喜歡的食物，可以促進好菌生長、影響體內微生物叢的組成或活性，進一步改善人體健康。

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根據一篇發佈在英國醫學期刊的研究結果，發現給予益生質介入可以讓腸道益生菌的豐富度顯著增加，可能透過菌-腦-腸軸影響大腦的神經代謝，改變大腦反應區的活化。不過目前針對腸道菌和大腦的影響大多針對情緒、注意力及記憶力，目前針對飲食行為背後的決策機制還需要更多研究來探討。

10大高纖食物，延長飽足感

在減肥期間攝取含益生質的高纖食物可以延長飽足感，讓我們更不容易感到飢餓！想控制體重的朋友，不妨在日常飲食加入這些高纖食物，讓減重不但不挨餓，還能調整好腸道菌相，讓大腦選擇對身體有益的食物！

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以下為常見食物中膳食纖維含量較高的排名（每100公克所含膳食纖維重量）：

1. 紫蘇 8.8 g

2. 燕麥 8.5 g

3. 大麥仁 8.5 g

4. 紅藜 8.3 g

5. 木耳 7.4 g

6. 毛豆仁 6.4 g

7. 牛油果 5.7 g

8. 銀耳 5.1 g

9. 牛蒡 5.1 g

10. 扁豆（又稱皇帝豆） 5.1 g



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