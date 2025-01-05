減肥｜33歲女3餐食蛋+烚菜半年重7公斤！醫揭1原因愈食愈肥周身痛

雞蛋是最容易取得的蛋白質來源，更因富含維他命A、D、B雜、葉黃素和玉米黃素等多元營養，而被視為健康食品。但有位33歲女性三餐都吃雞蛋料理＋燙青菜維持健康，半年後卻發現體重不減反增，足足胖了7公斤！



有位33歲女性三餐都吃雞蛋料理＋燙青菜維持健康，半年後卻發現體重不減反增，足足胖了7公斤！（Canva）

進行食物過敏檢測後才發現，原來她對每日必吃的「蛋」過敏，引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態導致腦部下視丘食慾調節中樞失調，引發胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

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健康飲食超過半年，體重仍持續上升

台灣「小宙初日診所」減重專科暨家醫科醫生楊智雯指出，這位患者是一名藥師助理，對健康保健有一定的知識。然而，儘管她已經持續健康飲食超過半年，卻越來越感到疲憊，並經常全身痠痛，但無法具體指出不適的部位。

為了解決這些困擾，她進行了甲狀腺、肝腎功能和貧血等檢查，結果都顯示正常，然而體重仍在上升，讓她倍感焦慮。最後，透過慢性食物敏感IgG4檢查，驚訝發現自己竟然對雞蛋過敏！

由IgG4介導的過敏反應，往往容易被忽視

楊智雯解釋，大多數人對於「過敏」的認識，多數停留在IgE引發的急性過敏反應，例如吃蝦後眼皮腫脹、飲用堅果飲料後呼吸急促，或是吃水蜜桃導致蕁麻疹等。這類急性過敏只要避開過敏原就能改善。然而，由IgG4介導的過敏反應，由於症狀發作緩慢且不明顯，往往容易被忽視。

像這位患者用餐時常狼吞虎嚥，蛋白質足吃夠，但蔬菜量、纖維素嚴重不足。長期下來，慢性腸道發炎造成腸道黏膜屏障受損，加上腸道菌叢失衡，造成吃越多健康的雞蛋、身體卻越不健康的惡性循環。

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慢性過敏不僅會影響患者的體重，還可能引發一系列其他問題。楊智雯建議，要維持腸道健康，有3大撇步：

．避免高脂肪、高糖和高度加工的食物，保護腸道健康

．細嚼慢嚥是關鍵：每口食物至少咀嚼20-30次，有助於消化吸收

．增加膳食纖維的攝取，維持腸道菌群的平衡



楊智雯指出，如果注意飲食並規律運動，但體重仍然上升，且伴隨失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀，建議進行腸道或食物過敏檢測，以深入了解體質，找出問題根源。

蛋白、蛋黃與花生為台灣人食物過敏原前三名

台灣聯安診所院長暨肝膽腸胃科醫生鄭乃源則表示，蛋白、蛋黃與花生成為台灣人十大食物過敏原的前三名，主要原因在於蛋的蛋白質分子較大。

如果飲食時未充分咀嚼或腸胃道的微菌群不健全，可能導致蛋白質分子無法完全消化，透過腸胃道黏膜間隙滲入腸道組織，進而引發過敏連鎖反應。

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對食物過敏怎麼辦？

聯安診所營養師徐景宜指出，食物本身無所謂好壞，每個人的過敏原都不同。透過過敏原檢測，可以了解對不同食物的過敏程度。

對於輕度過敏，反應較弱，仍可正常食用，但最好每四天一次；中度過敏則建議暫停食用三個月；重度過敏需至少停用六個月，之後再檢測，視情況適量食用。

徐景宜建議，除了避免中重度過敏的食物外，還可以通過補充益生菌和膳食纖維來改善腸道健康，並採用少量多樣化的飲食輪替計劃。例如，對小麥過敏的可以選擇壽司或番薯作為主食替代；對蛋白或蛋黃過敏的則可以雞肉或黃豆類製品來替代蛋白質，從而降低食物過敏風險。

何時進行慢性食物過敏檢測？

至於何時該考慮進行「慢性食物過敏檢測」？如果本人與家人有過敏史，或經常出現皮膚起疹、眼睛浮腫、癢、流淚，鼻塞、鼻竇炎、反覆咳嗽、不明原因的頭痛等症狀，且症狀反覆發作難以治癒，進行慢性食物過敏檢測可能會提供治療的線索。

根據IgG檢測結果，對於重度反應的食物，應在6至9個月內完全避免食用；中度反應的食物則需避免3至6個月；輕度反應者不必完全避免，只需每隔4至7天少量食用，持續3至4個月後可恢復正常飲食。檢測結果並不意味着過敏食物從此都不能再吃。

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如何進行慢性食物過敏檢測？

慢性食物過敏檢測的詳細方法包括：

• 血液樣本：5ml

• 測試方法：ELISA酵素免疫分析法

• 測試內容：IgG食物抗體，涵蓋90種常見食物

• 報告完成時間：約7天

• 建議每半年檢查一次



治療慢性食物過敏的「4R」療程：

• Remove：去除過敏原和病原菌，避免腸道毒素累積，減少酒精攝取。

• Replace：補充消化酵素和其他腸胃因子，幫助消化吸收，包括胃酸、膽汁、胰臟酵素、腸道酵素等。

• Reinoculate：再接種腸道所需的益生素或益生菌，維持腸道健康平衡。

• Repair：修復腸道黏膜，保持其完整性，並補充天然抗炎藥草、必需脂肪酸（Omega-3、Omega-6）及抗氧化物。



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