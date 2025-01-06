鼻敏感｜58歲男睡覺常鼻水倒流　中醫建議戒3類食物多吃豆漿秋葵?

58歲的張先生，受到鼻涕倒流困擾至少5年，曾經接受過鼻中膈手術，但晚上睡覺時，鼻涕倒流症狀仍存在，近年來，症狀愈發嚴重並影響睡眠與生活品質，經台灣台南市立醫院中醫部陳奕任醫師調理後，張先生的症狀有所減輕，生活質量也逐漸改善。



台南市立醫院中醫部陳奕任醫師表示，脈診時有發現張先生脈相較為緊張，舌頭偏淡且有齒痕但不紅，給予茯苓、澤瀉、生薑、甘草、杏仁、紫蘇、陳皮、烏梅、柴胡、防風、五味子等中藥調理，一週後，張先生反映鼻涕不再像以前那麼水，變得較乾，胃酸的感覺也有了改善，皮膚有稍微好些比較不會癢。

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陳奕任表示，過敏性鼻炎是常見的慢性過敏疾病，常伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀，對病人的日常生活造成相當大的困擾。當過敏性鼻炎與異位性皮膚炎、過敏性結膜炎聯手形成過敏三兄弟時，這些症狀會互相加劇，嚴重影響病人的睡眠質量和生活舒適度。

此外，這類型病人的腸胃較為敏感，因此應避免食用刺激性強或不易消化的食物，如油炸、辛辣、冷飲和黏膩的食物。因此，陳奕任也建議，飲食中可加入豆漿、秋葵、納豆等具有滋潤作用的食材，有助於緩解症狀。此外，進出溫度變化較大的地方時，應戴口罩以減少對呼吸道的刺激，並保持生活環境的清潔，使用空氣清淨機過濾空氣中的過敏原。這類型病人也較容易感到焦慮和緊張，建議可多做放鬆的休閒活動和舒展運動來減輕壓力。

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最後，台灣陳奕任醫師強調，過敏性鼻炎的治療並非一蹴而就，雖然中藥能夠有效緩解症狀，但治療的核心在於調節整體健康、增強免疫力，從而達到長期的鞏固療效和治本的目的。平時在早晚睡前、起床後，可進行柔和的手肘曲池穴和腳部三陰交穴的按摩，這樣有助於保養身體，按摩時間可控制在兩分鐘左右。

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