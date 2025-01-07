豆漿營養｜降血壓防中風鐵=牛奶25倍　豆漿6強效配搭+薑黃助抗癌

早餐來杯牛奶或豆漿，是比奶茶、咖啡更好的營養選擇，不過你是擁護豆漿、還是牛奶呢？牛奶含有鈣質、蛋白質吸收率高，但含鐵量低，且含有大量飽和脂肪酸與膽固醇，對於心血管健康較不利；豆漿則鈣、磷含量低，但含鐵量是牛奶25倍，且不含膽固醇，對心血管負擔較小。



從健康的角度來看，可依個人需求去選擇飲用，不過豆漿的確是許多人的健康標配，台灣營養師高敏敏特別分享飲用豆漿的4大好處，她也推薦純飲之外的「混搭喝法」，將豆漿搭配不同食材，變化出健康又好喝的新滋味。

豆漿混搭不同食材更健康（按圖👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏指出，豆漿擁有豐富的「植物固醇」，可以降低膽固醇、預防心血管疾病，很適合有膽固醇遺傳史的人多飲用。而黃豆裡面的「大豆異黃酮」能維護心血管健康、預防骨質疏鬆；「大豆蛋白」則能增加飽足感、穩定血糖，是非常好的飲控小幫手。

喝豆漿的4大好處

● 預防腦中風

豆漿中的卵磷脂與大豆異黃酮是血管的「守護者」 能維持血管彈性，減少血栓形成的風險，能預防腦中風。

● 預防高血壓

豆漿含有鉀和鎂，可以幫助調節血壓，減少心血管負擔，讓身體輕鬆應對壓力。

按圖了解喝豆漿的4項大忌︰👇👇👇

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● 預防糖尿病

豆漿的低升糖指數讓血糖不易快速上升，加上膳食纖維能促進腸道健康與血糖穩定，是糖尿病患者的良好選擇。

● 幫助瘦身

豆漿含有豐富的植物蛋白與膳食纖維，能增強飽足感、減少暴飲暴食的慾望，還能促進代謝，是非常好的飲控幫手。

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混搭不同食材更健康

高敏敏說，每天一杯豆漿已經是她和家人的固定菜單，但喝久了，偶爾也會想換換口味，她分享自己的私藏食譜，混搭不同食材，不只好喝還更健康。

● 薑黃＋豆漿：

薑黃有助於增強免疫力、促進消化，能抗發炎、抗癌症、抗老化。

● 香蕉＋豆漿：

香蕉富含鉀，有助於平衡電解質，快速補充能量；是低熱量、高飽足的好組合，有助於減重甩肉。

● 山藥＋豆漿：

補脾養胃、滋陰補腎。山藥有助於促進腸胃健康、提升免疫力，並能改善皮膚狀況。

● 銀耳＋蓮子＋豆漿：

排毒、淨化血管、恢復肌膚彈性。銀耳被稱為「植物燕窩」，含有豐富膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥；搭配蓮子還能養心安神，強化脾胃功能。

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● 番薯＋綠豆＋豆漿：

清熱解毒，幫助排便順暢。番薯含豐富的膳食纖維，幫助腸道蠕動、促進排便；搭配綠豆，具有消暑與保護肝臟的功效。

● 香蕉＋士多啤梨＋豆漿：

抗老、排毒、美白養顏。士多啤梨含豐富的維他命C與抗氧化劑，有助於提升免疫力、美白肌膚。

無論是補充營養、提升免疫力，還是維持身心健康，豆漿都是不可多得的養生飲品，搭配不同的天然食材，更能發揮多重功效。

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