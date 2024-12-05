豆製品營養丨護心臟防血管硬化　1款豆製品最高鐵 比豆腐豆漿更好

豆皮營養比豆腐、豆漿更高，對素食者而言，豆皮是很平常的食材，在料理上卻可變出不同的美味佳餚。



豆皮營養價值高

豆類是蛋白質的來源之一，黃豆本身營養價值高，含蛋白質、鈣、卵磷脂和易被人體吸收的鐵，有益身體健康。

豆包捲食譜（按圖👇👇👇）

+ 5

豆皮由豆漿表面凝結而成，濃縮各種營養素，比豆腐、豆漿更營養，還有鐵、鈣、鋅等人體所需的18種微量元素，由於含有大量卵磷脂，能防止血管硬化、改善血管及保護心臟等功效。此外，豆皮所含的鐵、鋅和維他命B1，是所有豆製品中含量最高。

千張也是由黃豆製成，主要成分是植物性蛋白，醣值低、熱量低、可塑性高。市面上販售許多不同尺寸，料理時可自行裁切成合適大小和形狀。

豆皮怎麼選？

豆皮種類相當多，若是選購製作捲物外皮的薄豆皮，選擇無雜質，外觀薄且摸起來微軟，聞起來豆香味濃的；若豆皮有黑點或腐爛，表示發霉或製作時滲入異物，請勿選購。

相關文章：豆腐食譜｜雙鮮芙蓉毛豆仁增免疫力減新冠後遺症 謹記1步豆鬆軟👇👇👇

+ 5

豆包捲食譜

食材：豆皮1斤、粟米粒1罐、胡椒粒1大匙、醬油1大匙、油1大匙、鹽1小匙、芝麻1大匙、蓮藕粉1～2大匙、海苔片4張、千張2張、麵粉適量、年糕紙適量、壽司竹片卷適量。



做法

1. 豆皮過水洗淨，將粟米粒、胡椒粒、醬油、油、鹽、芝麻、蓮藕粉，放入碗中拌勻。

2. 適量麵粉調成麵糊（約半小碗），將2片千張剪對半成4張備用。

3. 砧板上先鋪年糕紙，放一片千張上面放一塊海苔，再將豆皮攤開平鋪在上面。

4. 將調好的粟米粒取1匙半，平均鋪在豆皮上捲起來，最後用麵糊封口，再以年糕紙包裹起來。

5. 外鍋加3杯水，熱鍋後將豆皮放入，鍋蓋保持透氣不要完全蓋緊，以免豆皮捲脹開變形。

6. 煮熟後緊燜30分鐘以上，將豆皮捲取出放涼再切塊排盤，或是用油煎一下，都很好吃。



相關文章：豆腐食譜｜雙杏絲瓜雞肉豆腐化痰降火減喉痛 加1材料醃雞更嫩👇👇👇

+ 5

延伸閲讀：

自製豆皮這樣放延長保存期限！豆皮好健康可多吃？2錯誤吃法當心變肥、高血脂

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

