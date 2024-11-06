維他命C｜水果愈酸維他命C愈多？美白抗氧化補充維他命C常見4問題

維他命C是一種水溶性的營養素，具有促進膠原蛋白合成、抗氧化的作用，根據台灣國民營養調查來看，19歲以上成人攝取量都有達標！很多人以為酸度愈高的水果，維他命C含量就愈高，不過，台灣國健署表示，酸度跟維他命C沒有直接關聯，想補充維他命C有技巧，快學起來。



維他命C怕熱 每餐水果拳頭大補充維他命C

台灣國健署表示，雖然平常可以從蔬果中攝取到維他命C，但由於維他命C是怕熱的營養素，蔬菜加熱後維他命C會流失，所以別忘了每餐水果拳頭大，藉由水果來補充維他命C！

水果飯前、飯後吃的優缺點（按圖👇👇👇）

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維他命C常見問與答

水果愈酸維他命C含量愈高？

水果的酸度與維他命C含量沒有直接關聯！像珍珠番石榴維他命C含量就比黃金奇異果高！

如何補充維他命C？

維他命C多存在於天然的蔬菜、水果中，可以透過多吃蔬果的方式來補充。

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維他命C的好處？

維他命C是好的抗氧化營養素，可以維持皮膚健康。且具有促進膠原蛋白合成、幫助傷口癒合的功能，是好的抗氧化營養素。

補充維他命C可以增強抵抗力？

維他命C是很好的抗氧化劑，可以維持免疫系統，增強身體抵抗力。

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番石榴維他命C含量高

台灣癌症基金會南部分會營養師張啟玲曾指出，番石榴為低熱量、高纖維，易有飽足感的水果，尤其土番石榴的膳食纖維又較高，富含的β-胡蘿蔔素具有防癌的功效，所含檞皮素、多酚、維他命C，也都是抗氧化物質，保護身體免於受到活性氧的傷害。番石榴皮富含植化素成分，維他命C主要存在籽，維他命C含量比柑桔、鳳梨、番茄、木瓜、香蕉多約2~7倍之多，更比西瓜多約12倍，是天然美白的聖品，同時也有助於牙齦健康、防止腫脹、出血及鬆動，也是治療早期感冒症狀良方。

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