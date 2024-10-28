長壽飲食｜日本人全球最長壽2大關鍵吃得要慢？1飲品增免疫助抗癌

如果你想當一個快樂的百歲人瑞，絕對值得參考日本的例子。快來深入探究日本人健康長壽的飲食秘訣。



日本人健康長壽 飲食是關鍵

日本是全球史上平均壽命最長的國家，女性的平均壽命為87.3歲，男性平均壽命則為81.3歲，而且都還在不斷增加。在2019年，全日本90歲以上人口來到23萬人，百歲以上人瑞更超過7.1萬人。

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整體而言，日本的飲食清淡而均衡，基本食材包括：富含Omega-3的魚類、稻米、全穀物、豆腐、大豆、味噌、海藻、蔬菜，特色是低飽和脂肪、低糖、高維他命、高礦物質，能夠降低罹患癌症與心臟病的風險。

愛爾蘭都柏林三一學院高齡醫學系主任蘿絲．坎尼指出，日本人的清淡健康飲食，讓日本在其他國家深受肥胖之苦的時候，還能維持極低的肥胖率，只有4.3％的人口達到肥胖程度。相較之下，英國的肥胖人口比例為27.8％，美國更高達驚人的36.2％。

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「肥胖是造成糖尿病、癌症、心臟病等致命疾病的主因，所以不用說，日本人長壽的原因之一，很有可能就在於飲食。」蘿絲．坎尼說，這點從科學看來，也是如此；《英國醫學期刊》的一篇研究便指出，如果遵守日本政府推薦的飲食習慣，死亡率會比不遵守的人低15％。

日本人從小只吃八分飽

而且日本是從小就吃得十分健康，學校都遵照政府的健康飲食指南，午餐有大量蔬菜和水果，精製糖則極少，從小學會如何均衡飲食，就能讓孩子在餘生（而且應該是很長的餘生！）健健康康。

日本也受儒家啟發，從小就教導孩子「腹八分目」（也就是吃八分飽）的原則，與藍色寶地的飲食原則很相似。蘿絲．坎尼表示，大腦通常需要至少20分鐘，才能意識到身體已經吃飽了，而日本飲食的分量較少、吃飯速度也較慢，都是讓日本人更長壽的原因；到了用餐時間，日本人會將食物盛到許多小盤子裡，眾人席地而坐、一同用膳，再加上以筷子進食，用餐過程更慢，也就有助消化。

抹茶抗氧化超強 調節免疫、防癌、降血壓

日本喝抹茶已經長達數個世紀，茶道的歷史超過千年，顯見茶道在日本文化發揮的重要作用。蘿絲．坎尼認為，抹茶這種古老的飲料富含抗氧化劑，能夠強化免疫系統，也有助於預防癌症，甚至還能保護細胞膜，以上種種都能延緩細胞老化，而且抹茶還能助消化、提精神、調血壓。

抹茶8大好處（按圖看清👇👇👇）

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這些神效的秘訣，就在抹茶的製作過程，會刻意在嫩葉生長過程中，遮蔽多數的陽光，也就能增加葉綠素與抗氧化劑的含量。日本人每天都會喝幾次抹茶，所以下次想喝咖啡的時候，何不也試試綠茶？

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