白米保存｜開封後防生蟲異味 米絕不能放5個地方　日媒教正確做法

生米開封後該怎麼保存才不生蟲？需要放雪櫃嗎？許多人可能都有這樣的疑問。為了防止米蟲、發霉或有臭味，保存時要記得避開「高溫、多濕、有異味」的環境。日媒也列出5個不適合保存米的NG位置，並建議正確做法。



《Cookpad News》報導，碾去米糠層及胚芽的白米，跟蔬菜肉類一樣都屬於生鮮產品，不適合長期保存，保存地點也應避免「高溫、多濕、有異味」之處。為了防止生蟲，白米最好放在15度左右的環境。

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在梅雨季或冬季使用暖氣時，也要注意米是否因結露附著水分，導致發霉。另一方面，白米相當容易附著氣味，要避免放在清潔劑、燈油、芳香劑等氣味較濃的物體旁邊。

絕對NG的5個保存位置

1. 梓盤下方：水槽下的水管流動著不同溫度的水，容易積聚濕氣，導致發霉。若與清潔劑一起存放，還會導致白米沾染氣味。

2. 雪櫃旁邊：受到雪櫃散熱影響，周圍溫度可能會比環境溫度更高，對米蟲來說是適宜的生長環境。

3. 地板下方收納空間：地板下收納空間通常處於密閉狀態，容易因溫差產生結露，導致霉菌滋生。

4. 玄關付近：白米容易沾染到鞋櫃等散發出的異味。

5. 壁櫥：壁櫥通風不佳，容易積聚濕氣，導致結露和霉菌問題。



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白米該保存在哪裡？

建議將白米放在「雪櫃裡的蔬菜室」。雪櫃內的溫度不受室溫影響，可以保持低溫低濕，是儲存白米的適當環境。如果能將米飯放在「蔬菜室」保存會更好。因為蔬菜室的溫度設置比冷藏室高2至3度，濕度也較高，能防止白米過於乾燥。若擔心白米沾染雪櫃內食品的氣味，可以將白米放在密封容器後再放入雪櫃。

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值得注意的是，將白米從雪櫃內取出後，應迅速再次放回雪櫃，避免雪櫃溫差與室內溫差過大導致結露，引發霉菌滋生。也應該避免把白米放在門附近和出風口，防止溫度變化或快速冷卻。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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