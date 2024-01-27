薯仔發芽、變綠不能吃！台食藥署提醒或恐心衰竭　正確保存3招

薯仔（又稱馬鈴薯）是餐桌上常見的食材之一，不管是拿來做成咖喱飯、炸薯條，還是濃湯都相當美味，其中內含多種營養成分，如蛋白質、碳水化合物、鉀、維他命C、維他命B2、維他命E等，而且熱量比起白米飯還少1倍。



在料理前，除了應注意薯仔發芽不能吃外，如果誤食變綠的薯仔，也可能引發食物中毒，嚴重恐致心衰竭。究竟原因為何呢？食藥署於《藥博士 正藥說》臉書專頁為你1次說明！

發芽食物能不能吃？（按圖👇👇👇）

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薯仔變綠能吃？不小心吃下肚恐食物中毒

薯仔屬於茄科植物，大多含有有毒的生物鹼，可以用來抵禦草食動物或昆蟲的傷害。台灣食藥署指出，如果薯仔遇到光照時，則會產生葉綠素，因此會導致表皮變綠，並開始產生大量的龍葵鹼（又被稱作茄鹼）。與薯仔發芽時相同，其變綠時也會產生大量的龍葵鹼，而龍葵鹼對人類具有毒性，是造成薯仔食物中毒的主要原因。

一旦食物中毒，便會出現舌頭麻痺、噁心、嘔吐、腹瀉等常見症狀，嚴重可能引發神經失調，甚至出現心臟衰竭的症狀，所以民眾在烹煮薯仔前，應特別留意為佳。

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薯仔發芽或變綠應及早丟棄 誤食應立即就醫

台灣食藥署說明，龍葵鹼中毒的治療以支持治療為主，依照患者症狀給予相應治療，例如減少患者的腸胃道不適，維持電解質的平衡，並保持生命徵象的穩定。另外，龍葵鹼具有熱穩定性，切記不要以為烹煮過後就可以破壞它。

因此，民眾在採購薯仔時，建議應挑選儲存環境良好、表面完整乾淨、觸感堅實光滑，沒有發芽者為主，購買後應採低溫保存，避免陽光照射與放置過久。如果看到家中的薯仔變綠或發芽的情形，應趕快丟掉，千萬不要因為捨不得，而繼續食用。台灣食藥署也提醒，若不小心誤食發芽或變綠的薯仔，應立即就醫，以免導致病情加重。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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