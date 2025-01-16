保暖食物｜促血液循環增免疫力醫推4食物　教如何炮製燉湯 暖身茶

強烈冷氣團來襲，民眾穿著厚外套走在路上，都不禁打冷顫，這時若能喝杯紅棗薑茶，來碗糯米粥，吃鍋羊肉爐，不僅是冬日一大享受，也能有助驅寒暖身，讓人熱起來。



冬季禦寒從飲食下手！ 4種暖身食物別錯過

台灣婦產科主治醫師張瑜芹透過Facebook分享，天氣越來越冷，手腳冰冷是很多女生的困擾，除了穿多一點衣服、狂用暖包，吃對食物也能幫助身體暖起來！她特別幫大家挑選了4種適合冬天吃的暖身食物，讓妳從內而外告別寒冷：

4種暖身食物（按圖👇👇👇）

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1. 生薑

生薑含有「薑辣素」，研究表明這種成分可以促進血液循環，幫助身體對抗寒冷。不管是薑茶、生薑紅糖水，還是加入料理，都能有效驅寒暖身！

2. 紅棗

紅棗被稱為「天然補血劑」，因為其富含鐵質和維他命C，有助於提升免疫力和促進血液生成。將紅棗搭配薑片煮成紅棗薑茶，效果加倍！

網友熱議8大暖身食物網路聲量排行👇👇👇

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3. 羊肉

羊肉性溫，含有豐富的優質蛋白質和鐵質，有助於補氣養血，特別適合冬季進補。羊肉湯或羊肉爐不僅暖胃，也能促進全身血液循環。

4. 糯米

糯米性溫，有助於補氣益血，特別適合冬天的飲食調理。吃上一碗熱騰騰的糯米粥，既能暖胃，也能快速提供能量，讓妳從早到晚都元氣滿滿！

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醫生提醒暖身食物適量攝取 避免消化不良

張瑜芹也推薦大家，將紅棗、桂圓和生薑一起煮成暖身茶；或者將羊肉與紅蘿蔔、枸杞一起燉湯，既美味又營養。而透過這些天然的暖身食物，可以從胃暖到全身，告別寒冬手腳冰冷的困擾，保持滿滿活力！最後，她也提醒，暖身食物雖好，但切記適量攝取，避免消化不良或引起不適。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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