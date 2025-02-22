更年期｜5旬婦梨身型是肝受損警號？醫教3招4個月減15kg多吃1類菜

梨形身材是亞洲女性最常見的體態之一，特徵是纖腰豐臀，下半身比上半身豐滿許多，不過若是進入更年期後，仍維持「梨形身材」，當心是肝臟的求救訊號！



一名55歲、停經3年的患者，因大腿與臀部脂肪囤積日益明顯而就診，醫生為她進行女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢測，結果顯示肝臟雌激素代謝功能異常。原來這名患者的女性荷爾蒙雖因停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，導致下半身脂肪堆積。

相關文章：減肥｜過年後人均增磅1.7公斤？營養師推8種刮油食物燕麥豆腐上榜

+ 12

台灣「初日診所」內科暨減重專科醫生陳威龍指出，腹部超音波檢查，發現這位患者患有中度脂肪肝，且3D體態掃描發現脂肪分佈異常，她大腿與臀部脂肪堆積明顯多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。因此，建議她進行胰島素阻抗檢測、女性荷爾蒙與雌激素代謝功能檢查。

陳威龍解釋，年輕女性因「雌激素優勢（Estrogen Dominance）」，也就是在雌激素分泌明顯多過黃體酮的情況下，造成荷爾蒙失衡，脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成所謂的「梨形身材」。隨着年齡增長，特別是更年期後，雌激素功能衰退，脂肪分佈多轉向腹部，形成「蘋果身材」，這也是更年期女性腹部肥胖的主因。

若女性更年期後仍維持年輕時期的「梨形身材」，就需特別留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。陳威龍說，肝臟負責雌激素代謝，功能受損時，雌激素代謝廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分佈模式，導致分佈不均。以此患者為例，檢測結果顯示胰島素阻抗指數升高，女性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，導致下半身脂肪堆積。

相關文章：降血糖小心5種偽蔬菜！薯仔熱量=白飯1/3 攝高纖番薯要這樣吃

+ 17

3建議調整健康狀態

為協助患者調整健康狀態，陳威龍提供三點建議：

1. 飲食調整

減少添加糖與精緻澱粉攝取，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別是椰菜花、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗。

2. 肝臟修復營養素

補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維他命B雜和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能。

・硫代葡萄糖苷(Glucosinolate)：多存在於十字花科蔬菜中，如大白菜、青江菜、花椰菜、青花菜、高麗菜、油菜、芥菜、芥藍菜、羽衣甘藍、白蘿蔔、芝麻葉等。

・胺基酸：只要是富含蛋白質的食物，也都會富含胺基酸，包括肉類（牛肉、豬肉、雞肉）、魚類 （三文魚、鯖魚、鮪魚、虱目魚、蝦貝類海鮮）、豆類（豆腐、豆花、豆干、黃豆、黑豆、毛豆、豆漿）、乳製品（牛奶、優格、乳酪、奶粉）、蛋類（雞蛋）。

・維他命B雜：全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類和堅果種子類等六大類食物，都含有維生素B群。

・穀胱甘肽：包括蘆筍、酪梨、菠菜、四季豆、小黃瓜、木瓜、番茄、芒果、櫛瓜、辣椒、草莓等。



3. 運動計劃

結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。

經過4個月調理，患者成功減重15公斤，體脂率降低8%。陳威龍強調，更年期是人生自然階段，無須過度焦慮。透過健康飲食、適當運動與專業協助，可有效調理荷爾蒙狀態，從容迎接人生新篇章。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



代謝異常｜過完年身材肥了一圈？專家教5招防腫策略保持代謝健康

+ 2

銀髮飲食｜日吃鹽份別多於1茶匙 6類食品 吃落不鹹卻含大量鈉質

+ 21

延伸閱讀：

連7天「每日逾50人猝死」！兩時段最危險…醫教4招護心腦：戶外補水很重要，「這些飲料」別喝

喝咖啡預防「糖尿病」？哈佛研究揭「加1物」效果少一半…醫揭聰明喝法：千萬別空腹

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」