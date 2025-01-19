傷腎飲食｜常吃鍋貼致洗腎？營養師揭真相小心3類食物1招平衡飲食

網傳「吃鍋貼會導致洗腎」，引起了不少人恐慌。吃鍋貼會洗腎的說法，真的有科學根據嗎？



吃鍋貼會洗腎？這種飲食才會

台灣營養師林世航指出，鍋貼是許多人日常生活中的美食，但有些人擔心鍋貼高油、高鹽、高熱量，會對腎臟健康造成威脅；事實上，鍋貼並不是洗腎「罪魁禍首」。台灣人洗腎的主要原因，為長期不良的飲食習慣，導致高血壓和糖尿病，吃鍋貼只要控制好分量，其實不用太擔心。

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「長期不良習慣，才真正會影響健康。」林世航強調，如果飲食中常常充斥著高熱量、高油脂的食物，加上缺乏運動，自然會導致肥胖和高血壓，進一步影響腎臟功能。

鍋貼真的超油嗎？1顆約60大卡

很多人對鍋貼的印象是超級油，但實際也並非如此。林世航表示，市售鍋貼通常是用少量油，之後再加入麵粉水蒸熟，因此油脂含量並沒有想像中高，一般來說，一顆鍋貼的熱量約60大卡，吃一餐吃10顆，搭配一盤燙青菜或一碗湯，整體熱量約600到800大卡，仍符合一般人的一餐需求。

護腎飲食3訣竅（按圖看清👇👇👇）

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林世航提醒，任何食物只要過量，都可能對身體造成負擔，如果一餐多吃了較油膩的食物，下一餐可以選擇較清淡的食物，即可達到整體飲食平衡，並不需要完全禁止某些食物。

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