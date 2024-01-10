芋頭糕食譜｜瑤柱臘味芋頭糕簡易做法　削芋頭皮致敏1招極速止痕

芋頭糕食譜｜過新年當然要「糕糕」興興！這個芋頭糕芋香十足，加上炒過的臘腸、瑤柱、蝦米和五香粉，香氣撲鼻。雖不及年糕煙韌，亦沒有蘿蔔糕般清甜，但芋頭糕獨有的粉糯口感，亦相當吸引。

攝錄︰張芷澄、馮嘉雯

剪接：張芷澄



提鮮添香味 瑤柱水、蝦米水勿浪費

芋頭糕做法其實不難，假如大家和記者一樣，喜歡芋頭糕中粉香的芋頭粒，那麼便要謹記，煮芋頭時不要煮的太爛，保留粒狀的芋頭。這樣吃起來便可嚐到粒粒芋頭了。

自家製的芋頭糕，足料無添加，不會太多粉，無論煎或是蒸都一樣美味。浸瑤柱的水不用倒去，用來混和粘米粉，能令粉漿更香，還可用浸蝦米的水煮芋頭，每一口都吃到淡淡鮮味。

芋頭糕食譜👇👇👇

芋頭糕食譜

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食譜 芋頭糕（蒸） 材料 芋頭1/2個、蝦米20克、瑤柱30克、臘腸2條、五香粉1.5湯匙、粘米粉70克、瑤柱水100毫升（開粉漿）、清水30毫升（開粉漿）、鹽1茶匙、清水適量、油適量 做法 1.瑤柱和蝦米用清水浸泡一晚。 2.用手把瑤柱撕碎，留下瑤柱水，備用。 3.芋頭切粗粒，臘腸和蝦米切碎。 4.把粘米粉混合瑤柱水和清水，攪拌成粉漿。 5.燒熱鍋子，下油，放入臘腸、蝦米和瑤柱炒香，盛起備用。 6.原鍋下油，放入芋頭，放入五香粉炒勻。 7.倒入清水至剛好蓋過芋頭，煮至一半溶化，一般粒狀。 8.倒入粉漿，下鹽調味。加入四分三的瑤柱、蝦米和臘腸拌勻，炒至濃稠。 9.模具上塗上一層薄油，倒入芋頭漿，撒上餘下的瑤柱、蝦米和臘腸，並蓋上錫紙。 10.大火蒸1小時，放涼後便可脫模，加上蔥花裝飾便成。

健康小貼士：

芋頭含豐富的膳食纖維和澱粉，容易令人有飽足的感覺，亦能幫助消化，有助改善便秘問題。不過芋頭會產生脹氣，容易胃脹的人士不宜多吃。



削芋頭皮時，容易引致皮膚痕癢，除了戴手套外還有什麼方法？萬一皮膚刺痛痕癢又有什麼方法急救？（VCG）

急救痕癢 用鹽搓手

製芋頭糕要削芋頭皮時，為免引致皮膚敏感，除了戴手套外，還可帶皮水煮芋頭，因為高溫會讓黏液中的芋頭糖蛋白凝集素被破壞，那麼便不會令你皮膚痕癢了。若萬一已弄得雙手刺痛又怎麼辦？有個急救小方法，便是用鹽搓手！因為鹽可令當中的草酸鈣結晶體溶解，降低刺激皮膚的情況。

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