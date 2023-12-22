煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯惹味焦香5秘訣　豉油比例/點煮出飯焦

煲仔飯熱辣辣，天寒地凍最重要有飯落肚，抵禦寒冷。豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯……惹味香噴噴，豈止名店做得到！煲仔飯豉油還可自家調製，最簡單的豉椒排骨煲仔飯由醃肉到煮出飯焦香，不用一小時有得食！



冬天最想吃煲仔飯，豉椒排骨煲仔飯好味又簡間。

瓦罉用一次即漏水！開煲浸水不能懶

煲仔飯，最重要的其實真的是個煲，試過一買回來即用，沒經浸泡，用的時候無問題，之後清洗才發覺漏水！所以還是不能偷懶，瓦罉用前須浸水至少數小時讓它濕潤，也可測試有沒有浸漏。除了個煲，其實米和材料等樣樣都不能馬虎。

按圖看清炮製煲仔飯必須注意的5大事項：

1. 瓦煲：用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。而且買回來後還要「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底淘上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。

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1 瓦煲：用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。若新買回來還需「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底髹上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。

2 白米：煲仔飯的飯較乾身，因此不宜選用較黏的珍珠米，長長的絲苗米會較適合，米香較濃。

3 材料：選用的食材最好是油脂豐富，讓油香浸透在較乾身的飯粒內，如臘味、臘鴨、臘腸或排骨等，雞也應連皮一同烹煮。

4 飯焦：如想吃到飯焦，煮飯時別經常攪動，關火前轉大火，拿着煲柄轉動，每邊四五次，每次約燒10秒。

5 煲仔飯豉油：自家調製煲仔飯豉油，以3湯匙熱水拌溶1湯匙糖，加入3湯匙老抽及1湯匙豉油拌勻即可。

豉汁排骨煲仔飯食譜

攝錄：李啟康、劉晴

剪接：劉晴

健康小貼士：

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