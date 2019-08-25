【飲食熱話】全球最細便當　食材窩藏手錶內　上班族邊行邊食？

這年頭人人都戴智能手錶，除了能睇時間，也能收發短訊，甚至是捉寵物小精靈。不過一向創意無限的日本人，就創作了一隻可以食的「便當手錶」，裡面的食材全部新鮮，而且經由4個界別的職人去共同製作，各司其職，即使你吃不到，也不得不驚嘆他們的神技。

事緣日本一個家庭菜園「タキイ種苗株式会社」想推廣自家蔬菜，又考慮到許多打工仔根本食無定時，冇啖好食，於是便想出「便當手錶」（Bento Watch）這個意念，讓人將便當戴在手腕上。一般手錶的錶面都不會太大，這隻錶都一樣，直徑只得30mm，怎麼容得下一個飯盒呢？這就是最考工夫的地方。於是，菜園找來了4位「職人」，他們各自都在不同領域上有頂峰造詣，例如：設計和組裝手錶、醫學美容、食物雕刻、微縮模型等，合四人之力才做得出這隻巧奪天工的手錶呀！

請即按下圖睇便當手錶製作過程：

這隻就是便當手錶，看上去像一隻相當名貴的腕錶。（影片截圖：タキイ種苗株式会社）

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既然便當由真食材製成，當然能夠食落肚，影片尾段就加插了一個情境，是上班族邊行邊吃手錶上的便當，但也有網友坦言：「這便當太小了，完全不能吃飽！」

如此一個細小的便當，根本沒可能果腹，就算有得買，你也捨不得食吧？所以睇完還是得啖笑，如果你也是上班族，平時忙起上來只可吃三文治或杯麵的話，不如參考以下這3個超省時的便當食譜，有齊泰、日、韓風味！材料可前一晚準備，每日只需早15分鐘起床，午飯時就不用那麼淒涼了。

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