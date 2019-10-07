【食極唔肥】注意食物熱量吸收　輕鬆地愈食愈瘦！

編按：食極唔肥可能是一個假象，但是如果選對食物來吃，降低了熱量吸收，食極唔肥可能成真！以下以三組食物作對比，讓大家了解一下如何正確選擇輕熱量食物。

第一組──最輕熱量的麵類：白酒蛤蠣麵 VS. 番茄嫩雞麵

白酒蛤蠣麵。（作者提供）

取適量的橄欖油和大蒜、辣椒、洋蔥、羅勒拌炒，起鍋前再加進蛤蜊、白酒，歸類在清炒類的白酒蛤蠣義大利麵，是最經典的義式料理。

在台灣，還有例如：蒜味辣椒麵、蒜香小捲麵、田園時蔬麵等各種變化版本，這些都是最輕熱量的代表！一份約在550至600大卡。

番茄嫩雞麵的作法和清炒非常類似。但講究的紅醬除了番茄丁外，還會透過番茄罐頭或番茄醬提升濃醇風味。

番茄嫩雞麵。（作者提供）

罐頭包裝的番茄，不論是帶皮、切片、切碎、糊狀的形式，大多味道偏酸、顆粒感明顯；而市面常見的番茄醬酸中帶甜、質地光滑，這類產品在加工時，會添加高果糖玉米糖漿去調味，這也是熱量的差異之處。

一般的平價的紅醬義大利麵因成本考量，所以多使用番茄醬，如果搭配低脂白肉做成番茄嫩雞麵、番茄鴨胸麵、番茄鯛魚麵等，一份約在600至650大卡。而最具代表性的番茄肉醬麵是以高脂的豬絞肉做成，大約在750大卡左右。

因此，清炒類的義大利麵配上白肉，是最瘦的選擇喔！

那個較瘦？（作者提供）

答案是：白酒蛤蠣麵！

第二組──輕熱量的鍋物定食：牛肉壽喜鍋 VS. 泡菜豬肉鍋

店家為了確保最佳的供餐品質，不論牛肉壽喜鍋或泡菜豬肉鍋，常選用油脂含量豐富的薄片，如此才能更耐煮，所以本題的熱量的差異，不是在肉片上。

泡菜豬肉鍋。（作者提供）

既然最可能造成問題的肉類已經排除，那就只剩下湯頭了！壽喜醬是以清酒、味醂、醬油採1：1：1 的比例，再加上砂糖、高湯調整風味，導致甜味比鹹味略重一些；而泡菜是將大白菜抹上以辣椒粉、蒜頭、薑、糖、魚露等醃醬再去發酵，即使也有加糖，但泡菜的成品是酸中帶辣。

牛肉壽喜鍋。（作者提供）

也就是如此，壽喜醬汁的熱量將近是泡菜醬汁的15倍！這是少數清湯底，熱量卻不容小覷的類型！只要「鹹中帶甜」，不論是肉類料理還是鍋物的熱量，都會比「沒帶甜味」的料理多上一些！

那個較輕熱量？（作者提供）

答案是：泡菜豬肉鍋！

第三組──輕熱量的肉類：松阪豬 VS. 梅花豬

再次複習，白肉比紅肉的脂肪少、熱量較低。在火鍋中的常見白肉包含雞肉、鯛魚片、蝦子、牡蠣、干貝等家禽與海鮮，是肉類最輕熱量的代表，一份約在200至400大卡。

現在我們也都明白，吃紅肉也並非十惡不赦，畢竟紅肉隨着部位的不同，脂肪也有兩至三倍的差異。

梅花豬。（作者提供）

高脂肪肉類像是梅花豬、五花豬、霜降牛、雪花牛等；相反的，充滿彈性、爽脆口感的松板豬（豬頸肉），脂肪量偏低，是吃火鍋的紅肉首選！

松阪豬。（作者提供）

假使不熟悉肉的品名也沒關係，讓我們從外觀去判別：油花分布得越勻稱，幾乎看不到完整的紅色肉區塊，這些就是高脂肉。如果你是無肥肉不歡者，記得最多2片哦！

那個較輕熱量？（作者提供）

答案是：松阪豬！

《帶你爽吃美食又能瘦，才是營養師！》封面。（作者提供）

以上內容節錄自《帶你爽吃美食又能瘦，才是營養師！：鹹酥雞？手搖飲？下午茶？2.5秒選對吃！》

作者：Emma (周佑庭)

出版社：如何出版社