【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老　輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

撰文：鄒家鳳
最後更新日期：
粟米忌廉湯，開個罐頭就喝到了，幹嗎要勞師動眾，又取粒又煮又攪拌？其實只要你試過一次，那種鮮甜無添加的感覺，便知道罐頭或即食湯包是無可取替了。我還發現了一個小工具，為粟米取粒，好玩超方便，現在每天早上都用上，粟米粒早餐，健康有營；粟米忌廉湯，健康有營還飽腹感強，有效瘦身。
攝錄：呂榮棟、呂志豪
剪接：陳錦超
場地提供：美亞廚具
粟米忌廉湯食譜
粟米，自從中醫叫我多吃，有助我的體質後，每天都吃半碗粟米做早餐，加半個牛油果，半杯杏仁奶。粟米，烚熟後其實放在嘴裡「刨」並不困難，不過，有個好幫手，一插一扭，粟米粒自然掉下，打蓉煮湯就最方便省時。
按圖看粟米取粒神器如何使用？
粟米湯，除了粟米，還加入薯仔和洋葱，洋葱令味道更香更有層次，但須先炒香同煮；薯仔取其濃稠的效果，代替下麵粉，所以毋須太多。炒香煮腍再攪爛成蓉便可，水分可隨個人喜歡的稠度酌量加減。
有些人喜歡濃味一點，會以雞湯代水；亦有人喜歡質感幼滑，會在攪拌後以隔篩過濾再煮，便一定不會有渣了。不過懶人方法，慳得就慳，有嚼口的粟米湯又是另一種風味，飽肚感增加，還可減肥。
粟米忌廉湯食譜
健康小貼士：
粟米
相關食譜：
忌廉蘑菇湯食譜
粟米魚肚羹食譜
|食譜
|
粟米忌廉湯（煲）
|材料
|
粟米2條、、薯仔半個、忌廉100毫升、洋葱1/4個、牛油20克、水800毫升
|做法
|1. 粟米取粒，薯仔、洋蔥均去皮切粒，備用。
|2. 燒熱鑊下油，放入洋蔥、薯仔，以中大火煮至軟。
|3. 加牛油，放進粟米粒拌炒，加水，煮滾。
|4. 轉中小火煲約20分鐘盛起，留起1湯匙粟米。
|5. 待涼後，放入攪拌機打至糊狀。
|6. 回鍋再以大火煮滾，加入忌廉拌勻完成。