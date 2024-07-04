迷你冬瓜盅食譜｜清甜消暑簡單省時版冬瓜盅　加1物清肝明目飄香

冬瓜盅，別稱「燉金盅」，據說它原是清宮御菜「西瓜盅」，同樣放入豐富材料蒸製，直至傳到廣東改以冬瓜代替，才成了「冬瓜盅」。冬瓜消暑，炎夏最啱，炮製一個冬瓜盅，其實很簡單，但想有畫龍點睛之效，一定要放「它」！



迷你冬瓜盅

冬瓜盅蒸煮省時貼士

冬瓜盅太大，自家製改做迷你版，在街市有不少迷你小冬瓜，有圓的，也有長的，挑選圓圓扁扁的，口夠闊，方便放入材料和勺湯。

小冬瓜買回來，先切去頂部，起囊刮肉，瓜殼先蒸15分鐘，瓜肉則跟其他材料先煮成湯料，放回瓜殼內再蒸，便能省掉不少時間。最後一步，別忘了加入夜香花！夜香花又名香花菜，是冬瓜盅的精髓所在，5-8月當造，清肝明目之餘，還散發陣陣幽香，冬瓜盅沒有夜香花，就不算是完美冬瓜盅了！但要最後5-10分鐘才加入內，若煮太久會變黃失香味。

按圖看小冬瓜的款式及如何處理：

+ 2

夜香花，在街市菜檔找到，一兜兜出售約約$8，不過來貨不多，下午時段便售罄，除了煲冬瓜湯，也可用作炒蛋。👉👉👉夜香花櫻花蝦炒蛋清肝明目 櫻花蝦鈣質高蝦米2.7倍！

夜香花，不用煮太久，最後10分鐘才加進去便可。

迷你冬瓜盅食譜

食譜 迷你冬瓜盅（蒸） 材料 迷你圓冬瓜1個（約2.5斤）、蝦米12粒（細）、冬菇8隻（細）、蓮子10粒、帶子6隻、瘦肉100克、夜香花適量、雞湯500毫升 醃料：豉油1茶匙、糖半茶匙、粟粉半匙 做法 1. 冬瓜洗淨切去頂部，挖去瓜囊，挖取瓜肉，切粒。 2. 在冬瓜周邊用小刀切成鋸齒花邊，放入蒸爐大火蒸15分鐘。 3. 冬菇浸過夜，擠乾水分切粒，冬菇水留用；蝦米浸約15分鐘。 4. 瘦肉洗淨切粒，以豉油、糖、粟粉略醃。 5. 雞湯、冬菇水煲滾，放入所有材料（除夜香花外）以中火煲15分鐘，放入蒸好的冬瓜內，以中大火再蒸15分鐘。 6. 加入夜香花，再蒸5-10分鐘即成。

健康小貼士：

冬瓜，含有豐富膳食纖維，能助腸道蠕動，改善血糖水平，降低膽固醇、血脂和血糖，亦具人體必須的氨基酸，利尿消腫。夜香花，富含維他命A和C，明目清肝，行氣活血，消毒解腫，能有效預防感冒、頭痛和咳嗽，對於食欲不振、肚痛風濕亦有幫助，長期看電腦人士尤其適合。



攝錄：黃卓敏、羅子揚

剪接：陳錦超

場地提供：V-Zug



今晚食乜餸，除了有冬瓜盅清熱消暑，還可蒸隻雞、蒸條魚。

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！