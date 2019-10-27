【意粉食譜】Jamie Oliver師傅教煮蒜香鯷魚意粉　秘訣原來係...

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Jamie Oliver的啟蒙恩師Gennaro Contaldo，是一位出色的意大利菜廚師，他經常會在Jamie Oliver的煮食頻道中分享煮食心得。他之前亦在社交平台教授了一款快速簡單的意粉食譜，並且加入了一款香港人比較少見的食材。這次我們就一起向他「偷師」，學習一下正宗意大利菜的做法。

意粉，平時大家到西餐廳吃的大多是哪一款呢？味道濃郁口感幼滑的卡邦尼意粉？香濃醒胃的番茄肉醬意粉？還是充滿濃濃芝士香的千層麵呢？經常吃這類以白汁茄汁做基底的意粉都有點悶，這次我們就跟Jamie Oliver的師傅Gennaro Contaldo學一款簡單易做的蒜香鯷魚意粉。15分鐘完成，十分適合像筆者這樣的「懶人」。

由名廚教授在家都煮到的意粉食譜。　（Youtube截圖）

蒜香鯷魚意粉 - 材料 (二人份)

意粉 　200克

蒜頭　 4粒

辣椒　 1條

番茜 　適量

油漬鯷魚 　4-5片

牛油 　適量　

橄欖油　適量　

巴馬臣芝士　適量

鹽　適量

由Gennaro Contaldo教授的色彩鮮艷快速蒜香鯷魚意粉．　（Youtube截圖）

按下圖向名廚Gennaro Contaldo學習15分鐘快速意粉：

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小知識

油漬鯷魚 （Anchovies）罐頭是不少西式料理都會用到的食材，它的鹹道很高，而且一打開罐頭時鯷魚的腥味四溢，完全不會想吃。但經過加熱後，鯷魚的腥味會漸漸降低，而鮮味則會愈來愈濃，因此在烹調時，只會放入很少分量，當作提鮮，並不會直接食用。當筆者第一次吃鯷魚時都有因為它濃烈的味道而卻步，但它給人的感覺就像我們香港人常吃的蝦膏蝦醬，一開始不願意嘗試，試後卻回味無窮。而鯷魚罐頭在很多大型超級市場中都有出售，並不難找到，價錢大約是$20至$30。

油漬鯷魚罐頭　（Pixabay)

影片來源：Gennaro Contaldo (Youtube)

其他簡易意粉食譜:

除了名廚「教路」外，以下這些意粉食譜都比較簡單，材料亦不難找，大家有時間也可以嘗試一下喔！

 

 

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參考來源：Speedy Spaghetti／Gennaro Contaldo (Youtube)

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