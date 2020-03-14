【意粉食譜合集】中西港日韓各具風味！14式「煮意」任你揀

意粉，在西方國家有如亞洲人的主食白米般，是主糧之一。意粉的配搭變化多端，口味多變又飽腹，不管是一個人吃、兩人用餐或是當作party food，意粉都是一個非常好的選擇。想煮意粉時又不知道如何入手，可以參考以下的合集，由傳統西式或是新式的意粉口味都應有盡有。全部都是簡易的食譜，獻給想自煮但又怕麻煩的你！

煮意粉所需時間，最常做是按照包裝上的建議烹調，但一般來說，煮意粉時間約為8分鐘，在8分鐘內它的狀態也一直在變。

1至2分鐘：意粉會因為吸了水而膨脹，澱粉遇熱糊化亦會使麵條開始變黏。3至6分鐘：澱粉持續糊化及變軟。 7至8分鐘：隨著意粉煮熟，澱粉層會逐漸變硬，並完全跟麵條分離，意粉反而不再具黏性。

經過8分鐘後，你可以根據自己喜歡的軟硬程度再決定烹調時間。（資料圖片／龔嘉盛攝）

另外，煮意粉加鹽除了是因為調味外，同時亦有助去除意粉上的黏性澱粉，防止小麥澱粉在55℃變糊。

為了要使鹽有充足時間去溶化，一水滾就要落鹽。（Pixabay）

傳統、西式意粉

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