【茄子食譜】煎茄子盒簡單家常小菜　茄子煎蛋美味變奏精巧鮮香

你喜歡吃茄子嗎？魚香茄子、醬爆茄子、味噌茄子、茄子煎蛋……茄子總與惹味的料理方式扯上聯繫。煎茄子盒是茄子煎蛋的變奏，兩種軟腍腍的食材碰上，用油慢火煎香，酥香肉嫩的效果，是道可口的家常小菜。

攝錄、攝影：呂志豪、徐海

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

即使不用油炸，茄子盒以煎的方式烹調，也是別有一番風味。薄薄的兩片茄子，中間夾餡便成了「盒子」，一般的食譜多夾肉餡，不過，想「茄子盒」菜式簡單中見精巧，不妨試試這個方式，將茄子切塊後挖空中間部分成茄子圈。

煎茄子盒，簡單的家常小菜，這樣做茄子非常美味！

挖起的茄子肉不是要丟掉啊！請物盡其用將它們切粒拌入麵糊內，然後將一塊塊茄子圈先下鑊以慢火烘煎兩邊，見它們開始透身，就將麵糊放在茄子圈內，同樣給少少耐性用慢火慢煎，使外圈及內餡的熟度一致。其實烹調時要花的時間也沒有太久，因為茄子切得比較薄身易於熟透。

不必用油炸，用煎的方法也很好，蛋嫩茄子也熟透，記得以慢火烘煎。

經熱油烙過的雞蛋麵糊及茄子，蛋的鮮香及茄子的酥香均勻地融和，一口咬下去，可體會豐富的層次，不止是柔軟的口感，還夾雜爽口的甘筍和略有嚼勁的豆乾，再配搭一層燒汁，香酥鮮美的茄盒在熱騰騰時享用，實在太美味！

煎茄子盒食譜

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。 勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的臘質會被破壞，茄肉容易變質腐爛，或引起腸胃不適。

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