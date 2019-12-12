【日式便當】賣相一流而且更健康　一文看清配色、擺盤等製作方法

在日劇中令人憧憬的便當，只要把握下文的技巧，動手做絕對不是問題！

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一、材料配色

做便當的人最大的願望是，在打開便當蓋的那一刻，「哇！看起來好美味呀！」讓吃的人一邊享受美食一邊感受媽媽或老婆的愛。看起來美味的便當，最快入眼簾的自然是配色。一個便當中，基本色彩為「紅、黃、綠、白、黑」，只要配色對了，便當自然就看起來豐富，若能搭配擺盤，味覺的層次，這可是最高境界的便當呀！

一個便當中，基本色彩為「紅、黃、綠、白、黑」，只要配色對了，便當自然就看起來豐富。（作者提供）

今天介紹的是適合冷便當的食材，我比較熟悉的大多是日本當地的食材，若有其他適合中菜的食材也歡迎提出在留言跟大家分享喔！

1、紅：小番茄、紅蘿蔔、紅椒、櫻桃、蘿蔔、蝦仁、鮭魚、蟹棒、章魚、火腿、香腸、肉捲、肉丸子、日式梅子或醃菜、辣椒、番茄醬炒飯或意大利麵捲。

2、綠：花椰菜、菠菜或葉菜類、高麗菜、小黃瓜、青椒、蘆筍、秋葵、毛豆、豆莢、四季豆、櫛瓜、紫蘇葉、生菜、青蔥、荷蘭芹。

3、黃：玉子燒、炒蛋、荷包蛋、溏心蛋、水煮蛋、魯蛋、蛋沙拉、醃黃蘿蔔、乾燥大根、玉米、南瓜、地瓜、大豆、檸檬、黃椒、小玉米。

4、黑：海苔、菇類、海帶芽、鹿尾菜、蒟蒻、黑豆、黑芝麻、鹽昆布。

5、白：飯或飯糰、烏龍麵、三明治、竹輪、魚板、白身魚、馬鈴薯沙拉、里芋、白芝麻、花枝、竹筍、西芹、醋蓮藕、豆腐、豆芽菜。

6、茶：肉類、炸物、香菇、蓮藕、油豆腐、豆皮。

7、紫：紫色高麗菜、紫米飯、紫蕃薯、茄子。

日式便當的一大重點就是用心的配色。（《今天也要用便當出擊》劇照）

二、擺盤

今天就以筆者為孩子準備的便當量分：一碗白飯、一道主菜、2至3道副菜；簡單示範一下擺盤順序。

大致上是以面積大的先擺為原則，飯或飯糰，再來是主菜、副菜一、副菜二、最後裝飾調整。一個便當，基本配色為「紅、黃、綠、白、黑」之後再來介紹有哪些適合便當的食材。放進便當前食材都必須先放涼哦！

【↓↓↓按圖放大看擺盤八個步驟解說。↓↓↓】

三、溫度控制

近來冷便當盛行，很多人問我：「天氣這麼熱，便當不會變臭酸嗎？」「早上沒時間，可以不用放涼，直接帶出門嗎？」、「可以前一晚做好放冰，隔天直接帶出門嗎？」、「冷便當是不是就放那些不用加熱的沙拉涼拌菜就可以了嗎？」

對細菌來說，高溫高濕是最理想環境，不上不下的溫度也是繁殖的溫床。一不小心就容易酸掉吃壞肚子，甚是造成食物中毒。那麼在夏天，該如何製作便當呢？冷便當不加熱，從製作至中午吃飯的這段時間，該如何維持適度的溫度控管呢？只要注意以下事項，即可做出健康又安心的美味冷便當喔！

【↓↓↓香港溫度和濕度較高，按圖放大看注意事項！↓↓↓】

+ 7 + 6 + 5

越來越多人為了追求健康而開始了便當人生，理解了製作便當的大原則之後，就不用擔心不加熱的便當是否安全了。但切記不要為了節省時間而去承擔吃壞肚子的風險，無論是家人還是自己，健康美味可口的便當是需要下功夫的哦！

內容提供：Lily Otani

作者Facebook專頁：日式簡單生活

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「便當菜色-顏色別篇」、「冷便當擺盤圖解」、「夏日冷便當注意事項」​】

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