【炒飯食譜】黃金帶子炒飯寓意黃金滿屋！1招令蛋炒飯粒粒分明

賀年菜不一定要用傳統的蠔豉、髮菜、冬菇等食材，也可用金黃色的鹹蛋黃及鮮甜帶子製作簡單美味又寓意黃金滿屋的黃金帶子炒飯！這個炒飯除了流油的金沙粒外，更用上雞蛋將粒粒白飯變裝成金黃色，令「黃金」雙倍。

黃金帶子炒飯的材料非常簡單，個人認為選擇現成的鹹蛋黃比選擇買一隻鹹蛋好，一來不用花時間取蛋黃，二來一包出售的鹹蛋黃較大個而且油分較多，味道比較特出。另外，帶子則可先以鹽、紹酒、胡椒粉略醃便可，海鮮用鹽來調味更能把鮮味引出。

至於蛋炒飯，曾經有大廚教過要做到「金包銀」的效果應先將蛋黃汁拌勻白飯，令每粒飯粒皆裹滿蛋黃汁，下鑊時再加入蛋白一同炒熟。不過記者略嫌麻煩，嘗試將蛋漿分次加入白飯中炒，亦有同樣效果，花的工夫較少。

上菜時可以加上蟹籽，增加視覺效果之餘更令口感更豐富。

黃金帶子炒飯食譜

健康小貼士：

帶子，高蛋白、低脂肪，又容易消化，更含有一種具有降低血清膽固醇作用的物質，能抑制膽固醇在肝臟合成及加速排走膽固醇。鹹蛋黃，一個約160卡路里，619毫克膽固醇，其鈉含量比雞蛋高出19倍，患有高膽固醇及高血壓人士需注意食用分量。

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：呂榮棟 場地提供：美亞廚具

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