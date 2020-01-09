【芥蘭金銀腸炒飯食譜】臘腸膶腸喻意金銀滿屋　簡單自煮賀年菜

吃臘味的季節到了！最易入口的臘味應該是金銀腸（臘腸、膶腸）。今個新年不妨用喻意金銀滿屋的金銀腸、爽脆的芥蘭莖及鮮甜的蝦米快手炒個芥蘭金銀腸炒飯，於開年飯時端上這個甘香惹味的炒飯！

芥蘭金銀腸炒飯，筆者認為整道菜的主角當然時臘腸和膶腸！鹹香的臘腸和膄潤鮮味的膶腸兩者的結合下，令炒飯已有足夠的調味，不用再加其他調味料。處理臘腸及膶腸時可以先放入鍋蒸熟，逼出一點油分來減低油膩感；也可以直接切好後下鑊炒，用其油分來炒飯。把臘腸和膶腸切得細碎的話，更可以啖啖臘腸和膶腸送飯！筆者認為新年並沒有規定吃什麼，只要把食材賦予喻意也可以成為一道賀年菜！

把材料切得細碎，一湯匙便可盛起每一樣材料！

芥蘭金銀腸炒飯食譜

健康小貼士：

臘腸跟膶腸，屬醃製食物，高鈉高熱量，一條臘腸，約有19克脂肪，100-300千卡路里；一條膶腸，約有38克脂肪，200-500千卡路里，不宜多吃，可選擇瘦或加瘦臘腸，避免吸收過多脂肪。如長期食用會增加患癌風險，建議淺嚐及多細閱營養標籤，以便選擇真正較低油、鹽、糖的產品。

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

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