【黃金魚肉卷食譜】鯪魚肉蛋卷金黃有蛋香　煎蛋皮完整不黐底竅訣

鯪魚肉是蠻方便的食材，一來買的時候已經有人處理好，二來它可以製作煎釀三寶、鯪魚球、生菜魚肉、魚鬆炒菜等等。鯪魚肉一向予人的感覺都比較「下欄」，但今次就決定用它做一道上得大枱，適合用作過年的菜式，只需極少材料就已做到，大家不妨試試這個「黃金魚肉卷」！

攝影、攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：City'Super

製作黃金魚肉卷的所需材料基本上就是雞蛋和鯪魚肉而已，鯪魚肉去街市買就有，筆者光顧的店剛好有三種口味，分別是原味、芫荽味和葱味，假如你只買到原味，也可自行加入香葱等調味，做法簡單。對新手來說，整道菜最有可能失手的便是煎蛋皮，很可能會黐底，又或是無法原塊蛋皮起出，以下就分享幾個小貼士！

首先，最基本是用易潔鑊，油不但要夠熱，而且亦要均勻，你可以燒熱了鑊才倒油，用掃或廚房紙等均勻地塗抹整個鑊，邊位也不要漏。此外，蛋漿除加入少許鹽調味，亦建議加丁點生粉水助它變得更堅固。倒入蛋漿後靜待它凝固成蛋皮，原則上隔了一層油理應已可順利倒出，你若擔心失手或是怕自己太粗手粗腳，可用做甜品的矽膠刮協助，從邊位逐漸起出蛋皮，再擱在一旁放涼。

蒸完的鯪魚肉卷要切開一件件方可拿去煎，切得多厚不重要，重點是每件厚薄平均。

之後便是鋪上鯪魚肉，用手或匙羹皆可，最重要是鋪得整齊和厚薄均勻，否則捲起來時會不夠工整，太多鯪魚肉或會使鯪魚肉在魚肉卷邊漏出來。今次我用了先蒸後煎的方法處理鯪魚肉卷，為的是使它更金黃、更香口，所以我先蒸8分鐘再略煎至金黃色。但如果你不想煎的話，直接將黃金魚肉卷蒸12分鐘就已經食得，是另一種風味。

黃金魚肉卷食譜

健康小貼士：

每100鯪魚肉約有97卡路里，不算太高，而它亦含有豐富優質蛋白質和氨基酸等，有助維持細胞修復，並促進新陳代謝。如想減少油膩感，可以省去煎的部分，延長蒸鯪魚卷的時間。

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