南乳粗齋食譜｜大除夕晚煮齋求福報　南乳粗齋材料+軟滑入味3重點

南乳粗齋食譜｜賀年食譜｜南乳粗齋又名「溫公齋煲」，按照傳統，在年三十晚上的12點前，要煮一大鍋齋菜供佛，祈求來年福報，供佛後可以享用齋菜。華人過年傳統也於大年初一茹素不殺生，願新年風調雨順。南乳粗齋材料有哪些？



南乳粗齋為什麼叫「溫公齋煲」？

南乳粗齋是廣東名菜，常以煲仔菜示人。相傳以前有一位文官叫溫公，來到一間廟宇品嘗用南乳燜成的粗齋菜。溫公回府叫廚師烹煮這個齋煲，並加入金針及雲耳成了「溫公齋煲」。

南乳粗齋材料有什麼？

南乳粗齋材料包羅萬有，「粗齋」所用的材料是一般平價蔬菜及豆品，有大白菜、腐竹、冬粉絲菇、四季豆等，材料可隨個人喜愛，加入不同款式的齋菜來烹煮。烹煮溫公齋煲人人各師各法，最大特色是有濃郁的南乳味道。

南乳煮齋菜步重點

1. 先爆香南乳汁增鍋氣。

2. 逐步加入耐燜的材料至全部燜透，口感才軟滑。

3. 隔天翻熱風味更佳。傳統會用甜竹，現今多用腐竹或枝竹。



南乳粗齋食譜

食譜 南乳粗齋（燜） 材料 南乳約1湯匙、紹酒1湯匙、熟油1/2湯匙、粉絲1束、荷蘭豆100克、枝竹120克、豆腐卜20克、鮮冬菇6隻、甘筍100克、紹菜180克、雲耳100克、薑2片、水400毫升、紅棗10克、菇粉1湯匙、糖2茶匙、麻油適量 做法 1.粉絲用水浸軟後榨乾水分，略剪。荷蘭豆撕去兩旁的筋；枝竹、豆腐卜及荷蘭豆汆水；鮮冬菇去蒂；甘筍去皮切塊。 2.南乳加紹酒及熟油攪勻備用。 3.下油熱鍋，爆香紹菜及雲耳後取出。再下油，加薑片及南乳醬爆香，加水，轉慢火。 4.加入鮮冬菇、甘筍、雲耳、枝竹、紹菜、豆腐卜、紅棗、菇粉及糖，慢火燜約5分鐘。 5.加粉絲燜約2分鐘。 6.最後加荷蘭豆及麻油拌勻，再燜約1分鐘完成。

健康小貼士：

南乳粗齋的蔬菜配料豐富，可提供膳食纖維、維他命A及C等，而豆製品有豐富的蛋白質及礦物質。



