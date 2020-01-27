【雞翼食譜】口水雞翼嫩滑開胃　四川辣汁簡單自製饞涎欲垂！

口水雞，因其醬汁味道層次豐富，辣中帶香、香中帶麻及嫩滑雞肉而受到不少人的喜愛，麻辣的醬汁更令人再三回味。以為這款口水醬汁製作過程繁複？你便錯了，事實上是非常容易。今次為了令新手都可以輕鬆駕馭，特意將整隻雞轉換成雞翼，變成這味口水雞翼。

不少人以為川菜的醬汁複雜而卻步，以口水雞翼的「口水」汁為例，其實並不複雜只是材料繁多。個人認為整個醬汁的靈魂是辣椒、花椒與熱油，前兩款調味料能增其辛辣味，後者則能帶出辣椒及花椒的香氣。因熱油中的水很快蒸發，辣椒粉吸收水氣會沉到油底，從而出味。

處理雞翼時最重要：（1）慢煮，切忌沒有耐性，慢煮令花椒粒及八角香氣隨水溫而滲透雞肉中。（2）焗製則可令雞肉變得嫩口，雞皮不會裂開。（3）浸熟的雞翼要立刻放入冰水中冷卻，令雞皮爽脆彈牙，肉身冰涼。

醬汁除了可製作成口水雞翼外，更可以用作其他涼拌菜或拌麵，同樣惹味。

口水雞的名字源至文人郭沫若

未有口水雞的名字前，昔日的四川人一般叫它麻辣雞或椒麻雞之類。不過因為國近代文人郭沫若在他的詩詞《賟波曲 》曾寫：「少年時代在故鄉四川吃的白砍雞，白生生的肉塊，紅殷殷的油辣子海椒，現在想來還口水長流……。」人們覺得郭沫若把這道菜式形容得很生動，所以便有口水雞之稱。

口水雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼，雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。四川口水汁含有大量油分或脂肪；某些辣椒汁主要由鹽醃製，含有大量鈉質，要適量使用。

攝錄：黎家浩、陳錦超 剪接：陳錦超 場地提供：VZUG

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