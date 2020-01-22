【炒飯食譜】富貴炒飯健康賀年菜　3招令急凍蝦仁鮮甜爽彈！

新一年你有什麼願望？財源廣進、一本萬利？個人覺得最重要的是身體健康，沒有好的身體又如何令其他事情順利。為了達到令食譜更健康，今次的富貴炒飯都用上了健康食材蛋白、瑤柱及蝦仁。祝大家吃過後都身體健康，富貴榮華！

大多的富貴炒飯都是選用急凍蝦仁，可能不少人對急凍蝦仁的想法都是鮮味較少，口感亦不夠新鮮的爽口彈牙。其實只要做好事前工夫，急凍蝦仁一樣可以鮮甜爽彈。

（1）解凍後放進雪櫃冷藏

蝦仁在解凍後，必須以廚房紙仔細印乾水分，並再以乾布或廚房紙包裹放進雪櫃冷藏約半小時，令蝦身更為乾身，烹調後肉質較為爽口。

（2）加入米酒或胡椒粉辟腥

蝦仁是海鮮一種，難免會帶有腥味，以米酒或胡椒粉拌一拌可辟去腥味。如需加入其他醃料，先印乾蝦仁的水分再醃，便更入味。

（3）蝦肉變紅須起鍋

由於蝦仁快熟，所以必須等熱鍋下油後才下鍋，當蝦肉變紅時便要盛起，否則蝦仁會老令口感厚實。

連剝殼挑腸的工序都省掉，味道也不會比新鮮蝦差太遠。

富貴炒飯食譜

健康小貼士：

蝦是一種含有豐富蛋白質，但脂肪含量不高的海產之一。每100克煮熟的蝦便有23克蛋白質，佔每天成年女性所需的蛋白質約57%，而脂肪含量只有2克。 瑤柱等貝類軟體動物有種能降低血清膽固醇的物質，能有助抑制膽固醇在肝臟合成，並加速排走膽固醇。

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

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