豬肉乾食譜｜蜜汁黑椒豬肉乾惹味焦香　十足風味必落一樣材料！

豬肉乾，一般不是機器烘製，便是火熊熊炭燒，看似工夫多，難度高，不知如何入手，事實上卻非常簡單，自家製一點也不困難，只要一支檊麵杖和2張牛油紙，便可炮製出香甜惹味的零食小吃，與店舖買回來的不遑多讓，想要十足風味，一樣材調不可少。



豬肉乾食譜｜獨特風味 魚露是關鍵

豬肉乾、牛肉乾做法一樣，都由免治肉開始，加入調味，也可按個人喜好加蜜糖、黑椒、麻辣、咖喱等，但當中一定要加入魚露，才有十足的獨特風味。蜜糖也不可不放，香甜之餘，也令色澤腴潤吸引。但要小心焦燶，火不能太大，待四邊微焦便可以。

豬肉乾食譜｜碾薄靠牛油紙 比保鮮紙較易處理

免治豬肉，要變成豬肉乾，最重要是把它輾薄，為免黏在器具，可鋪在牛油紙上，再蓋上牛油紙，就輾得多薄也可以。牛油紙，可在超市買到，一卷裝像保鮮紙般，也可在烘焙店大大張購買。沒有牛油紙，用錫紙也可，蓋上時也可以保鮮紙代替，但以牛油紙最不黏，較易處理。用作碾麵糰的擀麵杖，亦可改用酒樽或水杯，只是長度不足，要來回多次，才碾得厚薄均勻。

把豬肉夾在牛油紙中央輾平，不黏器具，容易處理。

蜜汁黑椒豬肉乾食譜

豬肉，含有蛋白質、脂肪、氨基酸、礦物質等，但豬肉有肥有瘦，脂肪含量也有差別。肥豬肉脂肪多，多吃容易導致心血管疾病或高血壓，但瘦肉部分卻富含蛋白質，當中的血紅蛋白更具補鐵、預防貧血作用，中醫更認為它滋陰潤燥、補肝血，益腎精、強筋健骨，對燥咳、便秘有幫助。

相關食譜：

【豬食譜】蜜汁燒豬頸肉爽滑彈牙 免焗爐一樣惹味焦香！

蜜汁燒豬頸肉食譜

把豬肉乾剪小塊作為小吃款客方便又美味。

攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具



【蜜汁燒雞髀食譜】金黃皮滑啖啖肉 2個動作唔怕半生熟！