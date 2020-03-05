【蟹肉草菇伊麵食譜】中式即食麵簡單易煮　鮮甜軟滑草菇點至唔澀

蟹肉草菇伊麵，蟹肉、草菇、蛋白加伊麵，像是一道名貴的酒樓菜式，不過，做起來，其實跟煮個即食麵加點餸菜無異。雖然簡單快捷，卻又不失美味，兼出得大場面，15分鐘便做好了。 場地提供：美亞廚具

攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：吳宇峰

伊麵，又叫伊府麵，據說是清乾隆年間一位官員伊秉綬的家廚所創，可能是中國最早的即食麵。說它像「即食麵」，一點也沒錯！因為伊麵，跟即食麵同樣經過油炸處理，麵條水分低，可以存放較久，食用時再略煮便可。由於經過油炸，直接烹煮會較油膩，可以先汆水過冷河，再以雞湯煮滾，伊麵柔軟，兩三分鐘便足夠，否則會過腍影響口感。

蟹肉草菇伊麵

蟹肉，是現成的罐裝蟹肉，你或可選擇急凍蟹腳同樣方便，若你不像我般偷懶，蒸蟹拆肉亦無不可。草菇，有人嫌它帶點苦澀味，煮時會先把它以薑葱或酒汆水，不過，其實把它切片，苦味已經消散不少，加上煮時再放點鹽、韭黃與蟹肉、雞湯拌煮，吃進口時，青澀味已消失無影無蹤了。

蟹肉草菇伊麵

不得不提提最後的蛋白，要它不過熟不變硬，記得關火，以餘溫煮至剛熟，仍保留一絲絲的嫩滑口感最佳。最後淋上伊麵便大公告成了。

蟹肉草菇伊麵食譜

健康小貼士：

伊麵，經油炸處理，故卡路里不少，一個麵餅約360千卡，比一個即食麵380千卡略低，卻比一碗連湯拉麵350千卡較高，更是一份意粉180千卡的兩倍，不宜多吃。

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