【三餸一湯食譜】梅菜蒸鯇魚+肉餅蒸水蛋+上湯浸萵筍+春困袪濕湯

平時在家中煮飯，除了希望菜式夠簡單，盡可能亦希望少油煙，免得之後「洗餐死」！為了滿足大家的需要，今次「三餸一湯」的菜式都以快捷和少油煙為主，全是20分鐘內可完成的蒸煮或湯浸餸菜，再配上一個由中醫師推薦的春困袪濕湯水，適合在現時的潮濕天氣對抗疲勞！

即使有開抽油煙機，但有時炸完小食，廚房一陣油煙味仍久久未退，牆壁上也有油漬，洗碗後還得慢慢清洗，想想都覺累。今次介紹的3個菜式，正好避免這個問題，而且有紅肉、白肉、菜和蛋，營養均衡又好佐飯，大人小朋友都會喜歡。

蒸魚幾乎是飯枱上必備的菜式，比起薑葱豉油蒸，梅菜蒸鯇魚尤其受歡迎，加了甜梅菜的鯇魚錦上添花，佐兩碗飯都冇難度。另一道蒸餸是肉餅蒸水蛋，恰好將蒸肉餅和蒸水蛋兩道受歡迎的蒸餸合而為一，蛋白質更加倍，不過豬肉和蛋的熟透時間有所分別，記得要先蒸豬肉，7、8成熟才加蛋液，以免雞蛋過老。蔬菜方面，今次連炒都不炒，直接以香菇粉開成的湯水，浸泡烚過的萵筍。雖然原食譜有爆炒甘筍粒、粟米和木耳，但如果不想開鑊炒，直接略掉也不會有太大影響。

幾日前春分剛過，加上近來天氣濕漉漉、氣溫又驟升，人也特別累，很明顯是受春困影響。春困的疲勞乏力感要去到5月左右，天氣不再潮濕時才會好轉，所以就教大家煲一個由註冊中醫師邱穎琳介紹的老黃瓜薏米豬𦟌湯，味道清甜，且有利水袪濕之效，有助我們對抗疲勞，不再提不起勁。

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