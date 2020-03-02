【三餸一湯食譜】薯仔沙律+豚肉生薑燒+蛋包飯+三文魚豆腐海帶湯

三餸一湯的點子，之前已經提供了不少給大家，不知道能否為你減去每日諗「今晚食乜餸」的煩惱？深知香港人向來崇日，但近日「新冠肺炎」在日本大爆發，很多朋友都取消行程了，賞櫻、購物等等都泡湯。對「家鄉」心掛掛的你，不能飛去日本歎美食，不如在家裡來個日式的三餸一湯吧？由前菜、湯水、小菜和飯類都一應俱全，希望能暫時為你止止癮。

講到日式的前菜，你會想到甚麼呢？可能是枝豆、涼拌蔬菜等等，然而薯仔沙律總是被忽略，明明它是大人小孩都愛的前菜，也是每個日本家庭都會做的開胃菜，除了薯蓉、沙律醬、雞蛋，你可以配上青瓜、紅蘿蔔等各式蔬菜。餐前除了吃沙律，也不妨喝碗湯，日本最招牌的湯品，當然是味噌湯，除了基本的豆腐、海帶或油揚，這次特別加了三文魚、豆腐和本菇，讓口感和營養都更豐富，不加任何調味已經夠味。

去到主菜方面，不能少的便是豚肉生薑燒，它是一道15分鐘已可完成的料理，薑汁不會太嗆，味道太甜，薄薄的豚肉片浸得入味，亦是日本的人氣家常菜之一，曾在某些票選活動中獲選為男生最愛的料理，幾乎每個人妻都懂得煮。

你可以用豚肉生薑燒來拌飯，也可以再配另一道國民級美食——蛋包飯，裡面無論配白飯或茄汁炒飯都討喜，只要參考片中做法，即可成功將蛋皮蓋在炒飯上面。假若你想向難度挑戰，可煮欖形的滑蛋蛋包飯，將看似熟透的蛋皮鋪在飯面，吃的時後切開，裡面的滑蛋就會反出來了！

如此一來，一個有魚、有肉、有蔬菜還有湯的日系三餸一湯就完成啦！

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