【入廚貼士】薑汁撞奶不失敗5秘技　如何目測奶溫免用溫度計？

薑汁撞奶，大可以自己在家自製。「點解薑汁撞奶失敗？牛奶沒有凝固？」掌握到箇中精要，超簡單不失敗的方法絕非不可能，也毋須次次靠「撞彩」碰運氣。攝影︰尹嘉蔚

薑汁撞奶的零失敗秘訣，是充滿科研精神及熱愛入廚的網友們「撞完又撞」而歸納的美好結果，我相信少有人做一次便會成功。有溫度計是最可靠的方法，免溫度計是經驗之談，首先，明白薑汁撞奶的原理，自然可掌握成功的竅門。

薑汁撞奶，即使不用溫度計也可以掌握不敗的方法。

薑汁撞奶主要有兩種材料，薑及牛奶。薑當中有蛋白酶（Protease） ，與攝氏70度之上的牛奶水溶性蛋白產生化學反應後使牛奶凝固。

按圖先睇薑汁撞奶的詳細製作過程︰

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如果遵循以上的步驟，基本上薑汁撞奶已成功，不想靠「撞彩」撞來撞去，挫敗感纍纍的話，當中有些不失敗的心得可總結，另外也提供失敗的例子和原因，大家可從中汲取經驗。

（前）成功的薑汁撞奶，（後）2碗也是失敗的例子，別以為牛奶表面能撐起匙羹便叫成功，牛奶裡面有可能仍是水狀。

薑汁撞奶「不失敗5秘技」及「3個失敗個案」以供參考︰

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基本上將牛奶煮開，牛奶稍微飆升後熄火，等牛奶回落平伏，待煙將快消失，便是最好的時機撞薑汁。那時的奶溫約在70°C-80°C之間。

薑汁撞奶製作方法並不複雜，以目測的話，最易掌握便是將牛奶煮開，牛奶稍微飆升後熄火，待煙將消失，快速撞入薑汁。

以上目測方法未能掌握？按下圖更易理解牛奶持續升溫下的變化︰

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以下是薑汁撞奶食譜，30分鐘內就做好︰