【氣炸鍋食譜】紙包蛋糕金黃鬆軟　2招令蛋糕飽滿不回縮！

紙包蛋糕，說穿了其實是一款用烘焙紙包裹著的海綿蛋糕，看似平平無奇但是不少人的童年回憶。雖然用料簡單，但充滿蛋香味又鬆軟，可謂最佳下午茶小吃！現在紙包蛋糕不只有焗爐才做到，近年大熱的廚具氣炸鍋一樣得！

走進舊式麵包店，不難發現紙包蛋糕的蹤影，把烘焙紙撕掉便可以品嚐到軟綿綿金黃飽滿的海綿蛋糕。製作紙包蛋糕的材料非常簡單，只需要蛋、低筋麵粉、糖及牛奶，而蛋糕能夠升起是因為打蛋時加入了大量空氣，亦是決定蛋糕成敗的重要步驟。拂打蛋白糊、蛋黃糊及將兩者拌勻的流程必須一連串進行，不可將打起的粉漿擱置，否則會令空氣溜走，蛋糕便拂不起。

紙包蛋糕最重要就係鬆軟同不回縮，發打蛋白糊及蛋黃糊時需一氣呵成以防止空氣溜走。

雖說不少人用氣炸鍋時都不會預熱，但對於烘焙料理也是需要預熱的，這樣可以令蛋糕更快上色及升高。至於預熱的溫度跟焗爐相似，大約用160-180度；而預熱的時間約3-5分鐘便可。同時亦謹記預留位置給蛋糕膨脹，否則蛋糕會因太接近發熱線而令表面焦燶。

氣炸鍋紙包蛋糕食譜

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健康小貼士：

雞蛋含有DHA和卵磷脂等，有益健腦。蛋黃的各種營養成分比蛋白高，但有大量膽固醇。冠心病、高血壓及高血脂的患者，不能攝取過量。

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