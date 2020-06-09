【素食食譜】南洋沙嗲雞小炒最宜下飯　自製極香濃簡單萬用沙嗲醬

東南亞菜食譜即南洋料理，包括了泰國菜、越南菜、馬拉菜、新加坡菜、印尼菜、緬甸菜等。燦爛的南洋風味，酸甜的滋味，濃濃的椰奶香與香料的強烈芳香，隨著咀嚼愈發強烈。當地人擅於製作各式惹味香濃的醬料，咖喱醬、蝦醬、叻沙、咖央醬，還有濃郁花生醬風味的沙嗲醬，此醬在東南亞十分流行，可說是萬用醬汁，炒菜、串燒、火鍋湯底、配米粉和沾春卷皆能。自家製作也是非常容易，而且相比商店售賣的更健康。

南洋沙嗲雞，自家製沙嗲醬，容易又健康。

印尼菜中有一道馳名的沙律，加多加多沙律，當中的醬料便體現了沙嗲醬的韻味，集甜、辣和酸的微妙平衡。自製的沙嗲醬，過程簡單，材料一般在市場上已買到︰薑、紅蔥頭、辣椒、蒜蓉、椰糖及椰漿增加風味；豉油、麻油及鹽作底味；薑黃粉增悅目的顏色；花生醬作味道的主調；檸檬汁提鮮。

濃郁花生醬風味，惹味香濃的南洋沙嗲雞，下飯一流。

此菜基本上沒有高深的烹調技巧，只要將彩椒、素雞先過油，用大火（200-240°C）爆炒備用，會令整道菜的色澤及香味提升。炒鍋最好具備不黏易潔塗層，便可減少烹調用油的分量，食物不黏底，清洗方便，煎及炒的效果也會出色，而且有鑊氣。市場上有預設功能的萬用鍋，按功能鍵操作，也可調較溫度及時間，方便下廚新手。

南洋沙嗲雞保持用炒的功能，即使用最高溫（大火）240°C，因具備不黏易潔塗層，食物不黏底，而且有鑊氣。

南洋沙嗲雞食譜

攝錄：詹郭敏、黃浩謙

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、黃浩謙

剪接：吳宇峰

場地提供、廚具提供（變頻萬用養生鍋）︰德國寶

簡單的家常菜小炒最宜下飯。

健康小貼士︰

素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。留意營養標籤，成份多天然食品，少加工成份及少調味料的較佳。

南洋沙嗲雞，素雞為大豆製品，有豐富蛋白質，質感與真雞酷似，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。

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