【素食食譜】蒲燒鰻魚飯自製萬用燒汁　茄子高仿肥美鰻魚超簡單

鰻魚飯是日本普遍的美食，蒲燒鰻魚馳名各地，名古屋的鰻魚飯更特別有名，「蓬萊軒、備長及Oや（MARUYA）」是遊客及本地人推薦的鰻魚飯名店。蒲燒鰻魚飯，素食者也可享用，「破戒？」不是。用茄子變鰻魚，有十足的既視感，顏色和形態都似，口感固然不比真鰻魚有彈性，但濃厚的茄子風味，跟自製的蒲燒汁，非常好下飯！簡單食譜，香味馥郁，已叫人難以抗拒。

素蒲燒鰻魚飯，茄子偽裝成鰻魚。

肥甘味厚的鰻魚、飽滿的珍珠白米及濃郁的醬汁，形成絕妙的平衡。在這個基礎上，用茄子取締真鰻魚，仿製肥美的質感，偽裝成鰻魚，鋪在米飯上外型逼真。茄子易買，作法簡單，不單素食者可享用，純素者及一般大眾也可以。

偽「鰻魚」鋪在米飯上外型逼真得不可思議。

先煲水，將茄子切段，待水滾後，放入鍋用大火蒸15分鐘，需盡快將切好的茄子入鍋蒸熟，以免茄子接觸空氣後氧化變色。將蒸軟的茄子縱切而不切斷，慢慢攤開，再橫向壓鎅出刀痕。

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素蒲燒鰻魚飯香味馥郁，簡單的食譜，一般大眾人人可享用。

按圖有仔細解釋︰

+ 3 + 2

自製燒汁，材料4合1非常簡單。

至於自製的燒汁，只需要豉油、楓糖、味醂及料理酒，4合1煮在一起滾起便搞妥。將蒲燒汁淋在茄子肉上煨煮及上色，顏色才似燒鰻魚。

素蒲燒鰻魚飯食譜

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的臘質會被破壞，茄肉容易變質腐爛，或引起腸胃不適。

茄子可清熱活血。

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