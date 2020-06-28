【長壽湯水】日本教授推介洋蔥味噌湯　助預防糖尿病大腸癌降血糖

正所謂「病從口入」，想要健康的身體需靠日常的飲食習慣來維持。每一款食物所含的營養各有不同，所以才需要均衡飲食。不過如果想長壽同時沒有老人病的話又應該吃什麼？日本一位醫學部教授小林弘幸便推薦了長壽味噌湯，這款味噌湯有助延緩老化速度、預防糖尿病、改善血管健康等。到底長壽味噌湯包含了什麼食材？

日本是貴為長壽大國，100歲的老人已佔全國人民69,795人。現今的醫療科技可以令人長壽外，同時最重要的長壽秘訣都是靠良好的飲食習慣！除了上次介紹的長壽飲食配搭外，日本的味噌湯原來亦擔當著重要的角色。小林弘幸教授便以味噌湯作為基底，加入營養滿分的洋葱，而製成了長壽味噌湯。

在介紹長壽味噌湯的功效前，到底這個是怎麼做的呢？請參考下圖食譜：

洋蔥味噌湯食譜

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由於小林教授是建議每日飲用這個洋蔥味噌湯，怕麻煩的話可以預先準備好味噌湯磚，即是把赤味噌、白味噌、蘋果醋及洋蔥蓉預先拌勻，把混合物倒入一格格的製冰盒中，冷藏過夜成「冰」塊，每一碗的分量約2件味噌湯磚。小林教授原本的食譜只有赤味噌、白味噌、蘋果醋及洋蔥蓉，但筆者感覺只有味噌湯有點單調，所以煲的時候就作出了微調，亦可以根據自己的喜好加入不同食材，請參考下圖：

長壽味噌湯的主要材料有洋蔥及味噌，單是這2樣食材已經富含不少營養。洋蔥，含有β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、鈣、鐵，以及膳食纖維和粗纖維等多種營養素，對於糖尿病患者以及高血壓患者，具有一定的保健效果；味噌，在日本有「醫生殺手」的美稱，蘊藏豐富蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，有助增強人體的免疫系統健康。

那麼將兩樣材料合併而成的長壽味噌湯，到底有什麼功效呢？請按下圖了解長壽味噌湯為身體帶來的好處：

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其實味噌湯一向是日本的國民湯水，幾乎每個家庭都會飲用，而且配搭不同的食材有不同的效用。如想長壽的話可以飲用洋蔥味噌湯；想降血糖可以飲用番茄味噌湯！其次，不同的顏色的味噌也有不同效用，以降血糖功效而言，深色味噌較白味噌佳，因為它的梅納汀可抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升、促進胰島素分泌。

請按下圖睇睇日本美容網站所建議的味噌湯配搭材料：

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味噌始終屬高鈉的食物，建議高血壓和患腎病人士不宜進食過量，食用前宜先諮詢醫生的意見。另外，味噌的維他命K含量較高，服用稀釋血液藥物的人士要留心，而甲狀腺功能較差的人要慎吃大豆食品，包括味噌。如有疑問，請諮詢醫生。

資料參考：小林弘幸《長壽味噌湯：醫學實證！一天一碗，輕鬆喝出不生病的免疫力！》