【補鈣飲食】味噌湯加鯖魚鈣質多43倍！預防骨質疏鬆女士最啱飲

味噌，是一眾傳統的日本調味品外更有「醫生殺手」的美稱，因味噌蘊藏豐富的蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，有助增強人體的健康。味噌湯不只有昆布、豆腐等配搭，其實只要配搭得宜便有不同的功效。以下介紹的味噌湯便有效預防貧血以及骨質疏鬆的鯖魚味噌湯！

想降血糖可以飲番茄味噌湯；想長壽可以飲洋蔥味噌湯；想補鈣預防骨質疏鬆便要飲用鯖魚味噌湯。這款味噌湯是由管理營養士村上祥子推薦的，她是一名健康食譜的日本料理研究家，經常以常用食材及簡易方法來研究食譜。村上女士使用了日本常見的鯖魚罐頭及味噌製作了比新鮮鯖魚鈣質高43倍的鯖魚味噌湯！

在介紹鯖魚味噌湯的功效前，到底這個是怎麼做的呢？請參考下圖食譜：

鯖魚味噌湯食譜

村上女士推薦中年女性和長輩們都應多飲用鯖魚味噌湯，因為30歲過後骨質就會開始流失，年過50歲或以上的女性更為骨質疏鬆的高危人士，患病風險更是男性的4倍。儘管30歲過後的人需多注意鈣攝取量，但骨質流失在年輕時也是自然現象，適量補鈣有助維持正常的神經傳遞、肌肉收縮、凝血等生理功能。其次，據食物安全中心調查發現，一般市民每日鈣攝取量只有430毫克，連世衞標準的一半也達不到，故平時可利用這個味噌湯來補鈣。

原本村上女士的食譜只有味噌和鯖魚罐頭，但筆者感覺只有兩款食材有點單調，所以煲的時候就作出了微調，亦可以根據自己的喜好加入不同食材。至於鯖魚罐頭也並不是想像中難買，在大型的日資超市都可找到。請參考下圖：

為什麼一款簡單的鯖魚味噌湯能夠預防貧血以及骨質疏鬆呢？原來重點是來至蘊含豐富鈣質的鯖魚，更因價錢和營養價值高而獲得「2018日本年度料理」。日本早稻田大學食品藥理學教授矢澤一良指鯖魚罐頭比新鮮鯖魚所含的鈣質更高！

除了預防／改善骨質疏鬆外，按圖看鯖魚味噌湯為身體帶來的好處：

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其實味噌湯一向是日本的國民湯水，幾乎每個家庭都會飲用，而且配搭不同的食材有不同的效用。其次，不同的顏色的味噌也有不同效用，以降血糖功效而言，深色味噌較白味噌佳，因為它的梅納汀可抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升、促進胰島素分泌。

請按下圖看日本美容網站所建議的味噌湯配搭材料：

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資料參考：村上祥子のホームページ、衛生署、食物安全中心