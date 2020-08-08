【秋天湯水食譜】腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯全家啱飲　立秋前後潤肺袪濕

昨天是立秋，但天氣仍然非常炎熱，如像夏季一樣，到晚上才清涼丁點。以下會介紹一個具清熱潤肺、健脾袪濕功效的湯水——腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯，尤其適合夏末秋初飲用。 攝影：鄧穎琪

立秋意味夏天快要過去，秋天即將來臨，日前就請註冊中醫師邱穎琳分享了立秋前後的飲食宜忌，並有湯水食譜等。她指這種時候適宜多飲水防止腸燥便秘，亦要好好滋潤肺部。邱醫師表示：「由立秋開始至處暑，天氣仍然炎熱，飲食宜滋陰補肺之餘，要兼清熱，夏天的湯水仍要飲。」於是，筆者今次就分享清潤的腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯。

邱醫師指，腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯適合夏天清熱健脾袪濕，卻同時兼具清熱潤肺功效，適合立秋後、天氣仍然熱的時候飲用。

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯所用的材料很簡單，主要為蔬菜類，粟米和蘿蔔皆切塊，而馬蹄都一樣去皮切半，要注意馬蹄的表皮是有很多泥的，儘管之後會去皮，但為了防止剩餘的泥沾在馬蹄肉上，還是建議清洗乾淨，以水喉沖洗，並用手擦走較為頑固及硬身的污泥。而削皮後宜將馬蹄放進水裡，不然很快會氧化變黑。由於馬蹄並不是太大粒，新手有機會於削皮時弄傷手，可參考以下的馬蹄去皮貼士。

腐竹方面，鮮腐竹或乾腐竹皆可，不影響功效若使用後者，可於烹調前浸軟腐竹。由於腐竹容易煲爛，所以不要跟其他湯料同時下鍋，筆者會在熄火前15至30分鐘才加腐竹，但如果你偏好腐竹跟湯溶於一體的話，則可以提前加腐竹，這樣出來的湯顏色會偏白，而且會較濃稠。長輩會說腐竹性質偏涼，加薑飲用較好，邱醫師對此表示：「這個湯偏涼，如果想有清熱潤燥功效，可不必加薑，如果平日腸胃較虛寒，容易胃脹不適，可加薑。」

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

整個湯有清熱潤肺，健脾袪濕之效，而且性質平和，適合大部分人飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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