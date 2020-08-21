【居家抗疫】7技巧在家用餐吃出健康　想多食新鮮水果要學一招

在家一樣可以吃出健康！不少人聽聞整天待在家裡可能會擾亂用餐習慣，增加對心臟額外負擔的問題。對此，美國北卡羅來納州達勒姆市杜克大學的健康營養計劃負責人Esther Granville表示，如果每個人遠離家中過度填塞的雪櫃，問題反而會浮現出來。不過她認為，人們現在比以往更有機會專注於家中準備健康膳食，她在美國心臟醫學會網站提供了7項在家用餐的健康技巧。

健康飲食7技巧 在家用餐也能吃出健康（點擊下圖看清！）

+ 10 + 9 + 8

1. 計劃性購物：在家制定健康食品的計劃，藉由檢查雪櫃中快過期的食物來思考購物問題，限制浪費並節省金錢，網路上有不少示例菜單可以幫助你準備健康食材。

2. 不過度購買：疫情期間，雖然每個人都需要做好準備以防商店的食材不足，但是不必要的消費會增加浪費食物的可能。如果外出採買，一定要遵守相關政府規範配戴口罩和帶備消毒洗手液。

3. 考慮交易模式：線上購物正在迅速發展，有些人可能會因為擔心增加開支而不敢線上消費，事實上線上購物的好處是，有些商店會預先告訴你在線價格與實體店面的價格不同，顯示正在消費的總金額，如果發現超出預算可以進行調整。

4. 維持均衡飲食：美國心臟協會強調，健康的飲食應包括不同種類的水果、蔬菜、全穀類、植物或動物精益蛋白質、魚、堅果和豆類以及非熱帶植物油。另外應限制飽和脂肪、反式脂肪、鈉、紅肉、加工肉類、添加糖和含糖飲料的攝取量。

相關文章：【健康飲食】糙米加蔥蒜營養超提升 7種食物組合有助消化吸收

+ 4 + 3 + 2

5. 避免加工食品：購買即食食品一定要先檢查標籤。Granville提醒，為了避免食用到加工食品，如果不能了解大多數營養成分，請將食物放回原處，盡量尋找架上儲藏穩定的健康食品，比如考慮罐裝和冷凍的水果和蔬菜，儘可能選擇不加糖、鈉或飽和脂肪和反式脂肪的罐裝食品。

6. 手邊有健康零食：最好的方式把健康的零食放在容易取得的地方，研究表明，如果拿一碗新鮮水果將其放在盒中，那麼走過來從碗裡拿出水果的可能性要比你想像大很多。

7. 調整烹飪計劃：不會做飯不是一個問題，你可以根據自身的能力調整烹飪計劃。Granville建議，起初先從五到六種會做的食材著手準備，然後在時間和創意允許的情況下，再找出對你適合有用的食材，假如能夠平衡不同的食材，這就是健康飲食的關鍵重點。

參考資料：7 tips for eating healthy at home

相關文章：【健康飲食】西蘭花杏仁薯仔20種不宜生吃的食物 腸胃差更要慎吃

+ 20 + 19 + 18

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】