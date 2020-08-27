【健康飲食】減慢身體老化要減糖！教你5大飲食妙招修復身體

造成我們抵抗力下降與老化的關鍵之一就是糖化作用。它會促使體內的糖分子與蛋白質分子產生糾結反應，讓組織累積大量的糖化蛋白產物，而加速自由基作用，產生細胞毒素引發身體一連串發炎與器官衰退的現象，因此在延緩老化與疾病預防的計劃中，預防糖化是很重要的。

現代人三餐老是在外，不當的飲食方式，像是外食、暴食、偏食、高鹽、高油等，都是造成身體糖化的原因，因此，必須調整飲食均衡去提供足夠營養來強化身體代謝，這樣才能調控血糖與抗氧化來達到控糖以及抗老化的功能。以下5種為延緩老化修復身體的關鍵，想要提升免疫力以及預防提早老化一定要做到。

5招延緩老化修復身體（點擊下圖看清！）

1. 攝取低脂的蛋白質

預防糖化的選擇之一就是攝取低脂的蛋白質食物，像是瘦肉、魚類、蛋類、豆製品等，可以透過這類的食物，利用它們富含的優質蛋白質來修補與強化身體組織。

2. 補充足夠水分

喝水可以減慢老化，維持肌肉骨骼的韌性和強度，讓皮膚健康有彈性。當水進入體內20秒就會到達血液，使血液黏度降低，緩解血壓和代謝疾病。燃脂每天應該喝足量的水，最好喝上2000毫升的水，喝水除了幫助身體代謝、排毒之外，也有助於降低對零食與飲料的慾望。

3. 水果取代零食

嘴饞時，其實可以選用新鮮水果替代各式甜品，以減少攝取任何含糖食物，像是奇異果、蘋果、番石榴、車厘茄等，都是嘴饞時能飽腹口慾的好食物。

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4. 飲食上減少糖分攝取

如要預防糖化作用，我們在飲食上可以減少的糖分攝取像是果汁、加糖飲料，以及精製的醣類如白麵粉、白米、麵包、糕點等相關精緻製品。然而多選擇含豐富纖維質的主食如全穀雜糧、糙米等對身體也較健康。

5. 避免含高糖化的食物

像是香煙、油炸食物、燒烤食物、醃漬食物等，以及過度焦化成分的咖啡、茶飲等，因為過度烘烤的過程，容易使食物產生糖化的成份，然而經常攝取會增加身體糖化的風險。

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