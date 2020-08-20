減肥｜買消暑飲品留意果糖成分！過量攝取致脂肪堆積3大健康危害

夏天高溫炎熱，冰涼消暑的飲品是炎夏的暢銷商品，但近年來不少專家都在倡導「減糖生活」，尤其要減少「果糖」的攝取量，到底為什麼吃果糖不好呢？果糖對健康到底有什麼嚴重影響呢？台灣聯安診所資深營養師徐景宜表示，其實果糖除了增加熱量攝取、造成肥胖之外，還會降低胰島素阻抗而增加糖尿病的發生機率，值得民眾留心防範！

香港、台灣等地飲料選擇琳瑯滿目，舉凡包裝飲品、手搖飲品、酒精飲品等隨處可見且隨手可得，但你知道這些含糖飲料藏有嚴重的健康危機嗎？徐景宜營養師表示，市售含糖飲料常見含有「果糖」成分，其中經常使用的是「高果糖玉米糖漿」，這些對健康的影響可從以下三個面向談起：

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1. 熱量與脂肪堆積：

果糖是一種甜度高且易被身體吸收的單糖，果糖的甜度大約是蔗糖的1.7倍，因此常被用於飲料的調製；大量食用果糖會造成熱量攝取過多，亦容易增加腰腹脂肪囤積的問題。

2. 容易形成脂肪肝：

近年研究發現，果糖的代謝過程會引發一連串的生化反應，包括三酸甘油酯升高、胰島素抗性增加等，且果糖在肝臟代謝後易形成脂肪堆積，而提高非酒精性脂肪肝的發生機率。

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3. 糖尿病罹患風險：

果糖在體內代謝過程中會增加身體的氧化壓力，不僅會增加身體局部的發炎反應，也會因為身體脂肪堆積而降低胰島素的敏感度，進而導致胰島素阻抗，也就是糖尿病的前身；當細胞無法接收訊號來代謝血中多餘的糖分時，就會增加罹患糖尿病的風險。

徐景宜營養師補充，市售飲品選擇多元，飲用前最好先留意飲品的成分標示，舉凡含有人工果糖、玉米糖漿者都應適量飲用為佳；此外，徐營養師也叮嚀，過量飲用含糖飲料對健康的危害甚鉅，提醒民眾應留心忌口，以免造成不可逆的健康損傷。

果糖的危害（健談授權使用）

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