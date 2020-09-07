【一個人煮】獨居女生素食譜　沙嗲素雞槌簡單家鄉味蛋白質豐富

如果要你一個人生活，你可以嗎？一個人生活的你，過得好嗎？

從前未敢想像自己一個人過生活，一個人適應着一個人，光陰一晃匆匆數年，一個人住；一個人煮，吃午飯晚飯；去旅行行山；睇戲閒逛看海…靜默是常態，既是習慣了一個人，便甚少打擾任何人。下班後上餐館吃飯，每每看見情侶一雙一對，一家人笑語盈盈地聚餐，映照起來我一個人彷彿寂寞。

一個人的豐盛火鍋，一個人的十幾碟壽司…不知是虐待自己，還是善待自己。偶爾在網絡中看到「孤獨的10個等級你在第幾級？」之類的幽默笑話，我已經通關到高級別，在不知不覺間，就這樣子習慣了一個人。

一個人適應着一個人，從廚房裡得到樂趣和滿足感。

一個人慣了獨處，不代表沒有生活樂趣。

從廚房裡得到樂趣和滿足感，獨自看電影也從容自在。任性地獨遊，自律地學習，從中找到自己的生活節奏。好好吃飯，照顧自己，不讓父母擔心。自從脫離原生家庭，開始適應一個人後，自己一天天過日子，卻與父母一天天地疏離。

以往同住難，彼此僵持，各執一詞，促成搬走的動力。少見了；再相見，氣氛輕鬆得多。每次回去探爸媽，看在眼內，他們好像又瘦了，又老了。與媽媽傾談較多，跟父親還是有距離感，爭吵、打罵與摩擦多了，那時不喜歡爸爸。

隨成長漸成熟，一切都過去了，眼下該珍惜尚能相見的時間。

家人愛吃南洋菜，第一次給他們煮飯，有少少緊張。

但從前爸爸煮的印尼菜仍叫我懷念。他是印尼華僑，在壯年時眼睛還看得清，會親自下廚，煮兩道以前吃過的印尼菜，或者帶我上印尼餐館。不用打開餐牌，第一樣必叫的是「沙嗲雞」，然後是加多加多沙律、黃薑飯、椰汁千層糕、椰青和珍多冰，相比吃中餐，南洋菜更對胃口，這個是我倆的共鳴。我細細思量，也許父親覺得從食物中傳遞了他對家鄉的一些回憶，總要找找機會，帶兒女嘗嘗以往自己的家鄉味道。

嘗試擺盤好看一點吸引食慾，惹味的雞菜式，其實是素食，給家人驚喜。

有一次，回家與爸媽吃晚飯，閒話家常間，媽媽打趣說︰「見你平日煮咁多，都未試過煮過一餐畀我哋食喎…」媽，你說得真對！自從我獨居後，學懂煮飯給自己、給鏡頭、給出版…卻未試過給父母試試。也有好幾次，自我茹素之後，爸媽總覺得不吃肉會不夠營養，反覆叮囑我要食少少肉，不要太瘦。「老豆，其實我有食『雞』-素雞，好似真雞！好有營養。」三人之間的說話語氣就慣了大聲，短促有力，並帶點倔強。

難得有機會為父母煮一餐飯，自然地想起了印尼菜，想起了「沙嗲雞」，雞槌比雞塊來得滿足，半煎炸比酥炸易處理，配惹味香濃的沙嗲醬，深信能為他們帶來小驚喜︰「第一次食！真係幾似雞髀仔，幾滑！沙嗲醬唔錯！邊度買㗎？」我沒有答，卻有少少沾沾自喜。自己更喜歡是那份簡單的蒜蓉炒雜菜，平衡有菜有「肉」的滿足，同時互補營養，為精彩的素食體驗下註腳。

按圖是菜式步驟，圖下有文字解釋︰

+ 6 + 6 + 6

我們的沙嗲素雞槌併蒜蓉炒雜菜。

一道菜滿足期許，有菜有肉有驚喜，美食拉近彼此的距離，微微挪開多年內的隔閡。

美食拉近彼此的距離，微微挪開多年內的隔閡。飯後，屋子回歸寂靜，聽聽歌；追追劇，任憑放着的聲音縈繞，心裡有微弱的聲音輕說着真心話。

一個人住安靜沉鬱，一個人住也自在舒心。

食譜及筆記看這裡︰

沙嗲素雞槌食譜