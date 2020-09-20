【秋天湯水食譜】雪耳雪梨瘦肉湯紓緩秋燥　潤肺滋陰適合秋分飲用

過兩天便是秋分，亦即是秋天過了一半，雖然香港秋天氣候不太明顯，但近日晚間天氣明顯有涼意，天氣也逐漸變得乾燥。問過中醫師這種時節適宜飲哪些湯水，她推薦了「雪耳雪梨瘦肉湯」，味道清甜滋潤。 攝影：鄧穎琪

雪梨和雪耳，一聽到便知道是滋潤的食材，拿它們去煲湯就最好不過。秋分比立秋又再過了個半月，秋意更濃，但亦容易有秋燥。秋燥即是身體可能天氣乾燥等而缺水、口乾等，當「燥邪」入侵人體等或會咳嗽、失眠和便秘等，註冊中醫師邱穎琳就建議讀者可煲一個「雪耳雪梨瘦肉湯」。

這個湯味道清甜，食材處理上亦沒有太多工夫。有指雪耳曾以硫磺加工過，令其顏色金黃又均勻，可以先浸30分鐘至發大和軟身、再清洗乾淨，以消除當中殘餘的硫磺，另外中間較硬的部分也要剪掉。雪梨煲湯有時去皮，有時不去，其實沒太大分別，今次就去了皮，但也有人覺得連皮煲會更多營養，要是你連皮煲的話，請記得一定要沖洗乾淨。

雪耳雪梨瘦肉湯食譜

整個湯有潤肺止咳、滋陰潤燥功效，適合秋天飲用，亦可改善秋燥問題。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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