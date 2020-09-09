【氣炸鍋食譜】豆豉鯪魚鹹香鮮味　簡單一招助魚骨鬆脆！

豆豉鯪魚，是家家戶戶都會有用來「看門口」的罐頭食物之一，但由於它是醃製食物，高油脂高鈉多吃賓在無益。若想吃健康的「罐頭」食物，不妨參考以下的自家製豆豉鯪魚，相比罐頭的味道更香更鮮味！

豆豉鯪魚最出色之處就是味道夠香濃，而且魚骨已經變軟，每一口啖啖魚肉，非常好下飯。可是，罐頭是醃製食物，難免在吃到尾段時感到味蕾中只有死實的鹹味，有點兒吃不消。其實，自製豆豉鯪魚也非難事，只是需要心機及時間，因為要經過氣炸及蒸煮2個煮食過程。傳統的豆豉鯪魚都需先油炸鯪魚，魚炸得愈透，魚骨愈脆，可是為了避免用油太多，筆者選擇了用氣炸的方法代替油炸，效果及顏色雖然不及油炸，但仍可接受。

用氣炸的方法製作豆豉鯪魚當然不及油炸，但出來的效果仍可接受。

隨後，把豆椒醬炒好後淋上鯪魚，再隔水大火蒸1小時，目的是令魚骨變得鬆脆。若然家中有壓力煲的話，可以轉用壓力煲做此步驟，以加速完成時間。另外，購買鯪魚時謹記請魚販幫助起肉，不然自己難處理。

購買鯪魚時謹記請魚販幫助起肉，不然自己難處理。

氣炸豆豉鯪魚食譜

健康小貼士：

豆豉，主要以黃豆或黑豆經蒸煮冷卻發酵而成，含豐富蛋白質和氨基酸。有日本醫學家發現，豆豉發酵過程中，所含的細菌能產生大量維他命B和抗生素，有效預防腦血栓的出現。中醫亦認為豆豉性平和胃，可除煩解腥毒去寒熱。 鯪魚性平、味甘，有健筋骨、活血行氣、逐水利濕的作用。

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攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：詹郭敏

場地提供、廚具（超級全能飯煲 URC-24、光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶