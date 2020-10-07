【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易　香脆多汁氣炸煎焗一樣掂

蜜汁叉燒，當然是燒味師傅醃製調味，加上在熊熊爐火燒製最令人趨之若騖。不過，在家中沒有炭爐，也沒有太空爐又如何燒製出垂涎欲滴、黯然銷魂的叉燒？其實，用氣炸鍋一樣可以「燒」出焦香、油光和肉汁纏繞的蜜汁叉燒。

叉燒自製原來很簡單

叉燒，由小到大筆者都認為難以自製，因一般人家中都沒有炭爐、太空爐等高溫爐具，又怎能製出好吃的叉燒？直至有一次，聽到朋友委託她媽媽買$20叉燒，怎料她媽媽說：「不用買呀，叉燒自己都整到啦。」當時聽後的反應大為驚訝，心想叉燒也可以輕鬆自製？於是在網上搜尋不同食譜，發現原來製作方法簡單，基本上用叉燒醬、柱候醬及玫瑰露酒等調味料便可，想方便一點更可用上密實袋醃製。為了增添香氣，醃製時加了少量芫荽，如何不喜愛其味道，可以省下。

氣炸蜜汁叉燒食譜

至於「燒」製時所用的溫度，建議先用較低溫160°C底面各氣炸8分鐘，因為脢頭相對厚身，倘若一開始用大火氣炸，容易發生皮燶肉不熟的情況。相反，用較低的溫度氣炸容易控制成熟程度，亦不用擔心表面會燒焦。之後，在叉燒表面塗上麥芽糖和醃料，再氣炸一會，完美的燶邊叉燒便大功告成！

氣炸蜜汁叉燒食譜

若然家中沒有氣炸鍋，亦可以用煎鍋「焗」出滴答滴答的蜜汁叉燒，出來的效果也有一層焦香，似模似樣。

蜜汁叉燒食譜

健康小貼士：

脢頭肉來自豬的肩膊部位、赤肉為豬大髀肉，有關部位活動量多，肌肉發達，故脂肪含量最少較健康。以100克的去肥脢頭為例，總脂肪含量約5.7克。除此之外，烹調或進食前應將白色肥膏切走，選擇蒸、灼、少油煎或快炒等烹調方法，比煎炸為佳。

脆皮燒肉食譜