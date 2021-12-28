減肥｜不用運動每天吃兩餐就可減去10kg！一周減醣斷食餐單推介

日本減醣飲食先驅、權威醫師江部康二，在52歲時發現自己罹患糖尿病與代謝症候群，於是他開始執行「斷食減醣」，短短半年，他的身上就出現大幅度的轉變，不僅瘦了10公斤，還擊退糖尿病！以下是江部醫師不用運動、不必捱餓，也能減去萬惡的內臟脂肪，輕鬆瘦肚子的減醣菜單，每個想瘦想美的女性都該參考。



你肚子上也有一圈怎麼也減不掉的游泳圈跟小肚子嗎？囤積在人體內的體脂肪大致分為「皮下脂肪」與「內臟脂肪」。簡單來說就是這樣：

捏得到的脂肪＝皮下脂肪

捏不到的脂肪＝內臟脂肪



想快速瘦肚，該著重的是造成肚子凸出的內臟脂肪，才是腹部緊實的關鍵。那麼，為了腹部緊實，要怎麼剷除內臟脂肪呢？「當然是運動囉！……但是，要我運動根本是要我的命！」你可能馬上出現了這個想法。不想運動也沒關係。以下是日本減醣飲食先驅、權威醫師江部康二自己實測有效的飲食法，每天只吃2餐，空腹時間維持在16-17小時，短短半年讓他瘦下10公斤，日本電視節目《金スマ》找路人實驗， 4個性別、年齡、體重各異的人，實行此套飲食方法兩週，分別瘦了5kg、4kg、3.7kg、2kg，證實是個對誰都有效的減重妙招，持續做還能防治糖尿病、失智、癌症等醣類病！

江部醫師的間歇性斷食減醣一週菜單↓（點擊下圖看清！）

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江部醫師的減醣菜單只有一日兩餐，他的早餐是一杯加入忌廉的咖啡，他透露不吃早餐的最大優點在於從前一晚的晚餐到當天午餐的這段時間，包含內臟脂肪在內的體脂肪會持續燃燒。說起來，人類歷史中其實不存在剛起床身體還沒活動就立刻進食的習慣。若要因應上午的活動，儲存在體內的體脂肪就有足夠的能量了。由此可知，不吃早餐是合理的。

江部醫師的三餐時間點通常是這樣：晚餐在晚上七點吃、隔天早上不吃早餐，正午時吃午餐，如此一來斷食時間就會超過半天，幾乎長達十七小時。這段期間身體因為斷食，醣類的攝取當然是零。血糖便能在食期間維持穩定，不會因為忽上忽下對血管與內臟造成損害。

◆星期一

早餐：忌廉（鮮奶油）+咖啡。

午餐：西餐廳的商業午餐，主食選牛扒，點餐時會特別說「不要飯」。沒時間到餐廳用餐，就會去附近的超市買水煮豬肉片沙律或清蒸雞肉沙律，再買兩顆水煮蛋，淋上診所備用的沙律醬作為一餐。

晚餐：涮涮鍋吃到飽，湯底會選醣類少的昆布湯底與木魚湯底。豬肉點里肌、菲力、五花等（也能加點雞肉）。除了肉之外，火鍋還會吃蔬菜、香菇及豆腐等配菜。吃完這些食材之後，最後不是用飯，而是用蛋花湯做為結尾。

◆星期二

早餐：忌廉（鮮奶油）+咖啡。

午餐：豬肉片、豆芽菜和椰菜做成青菜炒肉片，涼拌豆腐灑上紫菜、蔥花當作配菜，最後喝一碗加很多蔬菜的味噌湯，或選低醣即食蛋花湯，代替味噌湯。

晚餐選項一：在家自製涮涮鍋，買牛肉或豬肉搭配昆布高湯煮涮涮鍋，或用同一鍋高湯加入鱈魚、油甘魚、瑤柱做成海鮮鍋。調味不建議用含醣高的市售芝麻醬，而是固定用無醣的柚子醋。

晚餐選項二：使用桌上型鐵板做鐵板燒，跟吃火鍋時一樣，將肉類、魚貝類加上洋蔥、茄子等蔬菜，以及香菇等菇類一起煎來吃。調味則固定用簡單的胡椒鹽。

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◆星期三、星期四

早餐：忌廉（鮮奶油）+咖啡。

午餐：上午在醫院看診，中午就選擇醫院提供給患者的減醣飲食餐。

晚餐選項一：和家人一起外出用餐，常會選大阪燒店，但不是點大阪燒，而是將大阪燒店當作「鐵板燒」來利用。前菜是涼拌豆腐、柴魚高湯的玉子燒、生椰菜等，主菜是香腸、芝士蕃茄奄列、豚平燒、秋刀魚及炒青菜等，一家人分著吃。

晚餐選項二：或者去牛扒店，點一份大約兩百克的菲力或沙朗牛扒，加點吃到飽自助沙律吧。以醣類少的葉菜類或西蘭花等黃綠色蔬菜為中心，均衡地攝取營養。若覺得份量稍嫌不足就加點炭烤雞分著吃。牛扒或炭烤隨餐附的根莖類蔬菜，如薯仔、紅蘿蔔等，含醣量高所以不吃。我在湯品的吧台上也不會挑選醣類多的蔬菜濃湯、忌廉濃湯。

◆星期五、星期六

早餐：忌廉（鮮奶油）+咖啡。

午餐：用微波爐加熱冷凍減醣食品

晚餐：若星期五在家吃，星期六就吃外食，在一般餐廳會點的食物有魚生、牛油煎三文魚、炭烤丹波地雞、鮮蝦牛油果淋他他醬，以及黏糊糊系列的秋葵納豆、蔬菜沙律等，不吃米飯和蕎麥麵。另外也可以喝些酒放鬆一下。

◆星期日

星期日休息，白天晚上都在家吃。菜式大致和星期二、四、六差不多。若星期六煮火鍋剩下一些食材，也會在星期日白天吃。

看完江部醫師一星期的飲食，各位應該發現醫師吃很多「肉」。多人認同「吃太多肉對身體不好」、「吃肉容易胖」的說法，但肉幾乎不含醣，而且是蛋白質、脂肪、維他命、礦物質與營養素的寶庫，所以我不在乎那種說法，開心地吃肉。

吃太多紅肉有害身體健康？

有報告指出肉吃太多會提高罹癌風險，特別是紅肉（牛肉、豬肉、羊肉等）、加工肉（火腿、香腸、煙肉等），會對健康造成影響，但其實這件事有正反兩面的論點。國際癌症研究機構指出，紅肉與加工肉主要提高的是大腸癌風險。另一方面，日本國立癌症研究中心則認為，以日本人的平均攝取量來說，並不會因為吃紅肉與加工肉提高大腸癌的罹患風險，即使有也很小。我個人認為，只要採用減醣飲食，就不需要在意肉的攝取量。

一般這種大腸癌風險指標都是針對正常攝取醣類的人來做計算。醣類攝取過多，本來就會招致癌症。吃大量紅肉或加工肉，再加上醣類攝取過多，當然提高癌症發病的風險，其實只要少吃醣，就能降低罹癌風險。較需要小心的是含許多添加物的加工肉。即使單一個添加物是安全的，同時添加很多種就會在體內產生作用，很難預測會發生什麼事。因此我也會留意不要吃太多加工肉。

減醣依然可以日日享受小酌樂趣

酒的話，江部醫生醫然會每天喝一點，晚上睡前一邊咬著日曬的魷魚乾或核桃，一邊小酌是一天中最幸福的時刻。江部醫生會先喝一瓶零醣量的氣泡酒，之後喝兩、三杯同樣不含醣的日式燒酒（加水稀釋）。這麼做晚上不會因尿意醒來，睡得很沉，隔天早上也不會有酒精殘留的不適感。

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本文摘自：三采文化《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書：減醣權威醫師實證，一週瘦3公斤，速減內臟脂肪、擊退糖尿病！》江部康二著

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：照著做能快速瘦肚！減重名醫的「18/6間歇性斷食」一周減醣菜單。】