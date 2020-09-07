【三餸一湯食譜】檸檬冰糖雞翼+豉汁粉絲蟶子+腐乳通菜+入秋湯水

一個人要煮出「三餸一湯」其實不是易事，尤其是廚藝新手，一下子要處理過於複雜的菜式的話，家人隨時要等你兩、三個鐘才能開飯。所以筆者介紹的三餸一湯組合，都以快、靚、正為主，每道菜式都是20分鐘可完成，家中有兩個爐頭的話，就能邊蒸邊炒，減省更多時間！

整頓飯有肉、海鮮和菜，先從「檸檬冰糖雞翼」開始，它比蜜糖雞翼多了分清甜，加上酸咪咪的檸檬，絕對是個清新醒胃的組合。冰糖會讓檸檬汁變得黏稠，不用加生粉水或勾芡，醬汁已經全部掛在煎雞翼上，有點像麥芽糖，非常滋味，大人小朋友都會喜歡。

第二道菜是「豉汁粉絲蟶子」，海鮮一向是很易熟的食材，聽到「蟶子」無需卻步，它根本沒你想像中那麼難處理呢！要是你怕不懂怎麼劏，其實現在大部分海鮮檔都可以幫你劏好，超方便，不過其實自己處理也很簡單，一隻手握住蟶子，另一隻手揸刀，用刀從蟶子殼中間的縫隙由上而下剖開、洗淨就可以了。之後調個豉汁，把粉絲墊底也是十分簡單的步驟。如果你不清楚怎樣揀選新鮮蟶子，或是想了解處理蟶子的詳細步驟，以下會有相關文章講解。

請按下圖睇處理蟶子三步曲：

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第三道菜當然要來一碟菜，就「椒絲腐乳通菜」吧，通菜的當造期去到10月，所以現在吃也很適合。通菜又名蕹菜，蕹菜分為旱蕹和水蕹兩種，煮椒絲腐乳通菜一般較常用莖粗葉大、顏色較淺的水蕹，因為它爽脆可口，加上腐乳的鹹香、椒絲的微辣，相當惹味。

來到湯水部分，立秋剛好過了一個月，大家都知道這種天氣宜喝一點滋潤湯水，中醫師就說，要潤而不膩，可以試試蓮藕排骨湯。這湯水有滋陰潤燥、補脾益胃的功效，你亦可加些冬菇、花生、眉豆等。

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剪接：潘諾兒