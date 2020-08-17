【三餸一湯食譜】洋葱豬扒+冬菇蒸雞+豆豉鯪魚油麥菜+潤肺湯水

新冠肺炎確診數字反反覆覆，本來曾一度傳出政府擬恢復晚市堂食，但原來只是空歡喜一場！這代表著大家還要繼續食飯盒，或是自己煮。多個街市先後有人確診，勸大家還是多買幾日餸，減少外出或到街市的次數好了，其實不少食材都可以一次過擺幾天，或更長時間，各位可參考以下的簡易三餸一湯食譜推薦，包括：洋葱豬扒、冬菇雲耳蒸雞、豆豉鯪魚油麥菜及腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯。

之前的三餸一湯食譜，參照台灣YouTuber索艾克的「14天廚房採買清單」，以食材耐放及易於保存、營養均衡及口味變化多為主，如果想了解更多抗疫儲糧常備的肉類和蔬菜類食材及保存方法，可參考下列文章。

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先從洋葱豬扒說起，豬扒是急凍肉，在雪櫃放一年半載都不成問題，至於洋葱，只要放在乾爽、陰涼的地方，可保存2個月以上。而冬菇雲耳蒸雞，去骨雞髀肉很方便，肉質較雞胸滑嫩，無需自己起肉，而且放在-4℃左右的雪櫃冷凍儲存，可放上一段時間；加上冬菇、雲耳、紅棗等都是很耐放的乾貨，因此很推薦大家煮這道佐飯蒸餸。至於豆豉鯪魚炒油麥菜，則因為罐頭極之襟擺，用來炒菜10分鐘已可上碟！

湯水方面，腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯是中醫師推介的入秋湯水，腐竹可用乾腐竹，保質期相對長，粟米蘿蔔等都屬於不太易變壞的蔬菜，若想延長紅蘿蔔的保存期，可洗淨並抹乾，用報紙包裹整根紅蘿蔔再放入保鮮袋，以低溫（1℃至4℃）冷藏。

剪接：潘諾兒

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